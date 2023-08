Detingut per robar a l’interior d’un pis de Castellciutat

Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 26 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació a Castellciutat. Els fets van tenir lloc diumenge passat, quan un veí del nucli va enxampar un individu dins de casa seva carregat amb diversos objectes. En veure’s sorprès, l’home va sortir del pis per a intentar fugir però, amb l’ajuda d’un altre veí, la víctima va intentar retenir-lo. Finalment, va aconseguir escapar després d’amenaçar-los amb una navalla.

Una patrulla d’agents de la policia catalana el va localitzar posteriorment al carrer de Joaquim Viola Lafuerza de la Seu d’Urgell i va comprovar que duia objectes de l’habitatge on s’havia denunciat el robatori, com un disc dur extern i una targeta bancària de la dona de la víctima. Per tot plegat, va ser arrestat.

El presumpte lladre, amb antecedents, ha passat aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.