Detingut el client d’un hotel en estat d’embriaguesa que es mostrava agressiu amb els empleats

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Aquesta setmana, la Policia va detenir a Canillo un home, no resident, de 34 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobediència i resistència greu als agents, i contra l’honor, per injúries.

Els fets van tenir lloc quan els policies van haver d’intervenir a un hotel de la parròquia perquè un client, que es trobava en estat d’embriaguesa, s’estava mostrant agressiu amb els empleats de l’establiment. Quan els agents el van controlar, l’home va reaccionar de manera desproporcionada.