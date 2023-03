Dos veïns del Principat detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Aquests darrers dies, el Cos de Policia ha efectuat un parell de detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. D’aquesta manera, els agents han detingut un home, veí del Principat, de 60 anys d’edat, per positiu en tòxics al volant i per consum de cocaïna.

D’una altra banda, la Policia, procedia a la detenció d’un altre home, també veí de les valls, i de 41 anys edat. L’individu, en la prova d’alcoholèmia, va donar una taxa d’1,05. Aquest detingut conduïa fent ziga-zagues per la CG2.