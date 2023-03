Detencions per positiu en alcoholèmia i per conduir amb la prohibició d’una ordre administrativa

Un home emmanillat (iStock)

Durant el cap de setmana, la Policia ha detingut sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Tots són homes, dos dels quals no resideixen a Andorra, amb edats compreses entre els 25 i els 58 anys que han estat arrestats amb taxes d’alcoholèmia de 0,82 a 1,80. La matinada d’aquest dilluns, s’ha detingut dos homes més, veïns del Principat, de 30 i 47 anys, amb positius d’1,25 i 1,70 grams d’alcohol per litre de sang, respectivament.

Per un altre motiu, finalment, ahir diumenge, al vespre, es va arrestar a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella, un home, de 36 anys d’edat i veí de les valls, per conduir tot i tenir-ho prohibit per ordre administrativa.