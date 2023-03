Ian Porté (Silver Car) en el podi absolut (3è) de la Pujada Alcover 2023

Ian Porté al volant de la seva màquina (FotoEsport / ACACLUB)

Els pilots del Programa de Formació dels Joves Pilots de l’ACA, Ian Porté i Marcel Muxella, van debutar en el Campionat de Catalunya de Muntanya 2023, disputant la Pujada Alcover 2023. El calendari de l’esmentat certamen serà en el qual continuaran formant-se durant la present temporada.

En aquesta primera competició de l’any, Ian Porté, va demostrar estar molt a prop, no sols dels rivals de la seva categoria (2n entre els CM), sinó que a més és va situar en el podi escratx de la pujada. El jove pilot andorrà va protagonitzar una actuació en constant progressió, que va rematar de manera espectacular en una última pujada en la qual va aconseguir rebaixar més de 3” el seu millor crono fins al moment. Aturant el crono en 2’15”011, va assolir situar-se en tots els podis de la pujada.

Una vegada celebrat el lliurament de trofeus, Porté va comentar: “Hem fet una pretemporada molt bona i els resultats s’han vist en la primera pujada de la temporada. Ens hem adaptat al cotxe molt bé i estem molt contents per la segona posició que hem aconseguit a Alcover. Amb tot, per a Sant Mateu intentarem millorar les prestacions del Silver per a intentar estar en lo més alt del podi. És a dir que, a Sant Mateu més i millor!”

L’objectiu de Marcel Muxella a Alcover era molt diferent. Era la primera vegada que se situava la volant del seu Silver Car, una mecànica molt diferent de la qual estava acostumat (Fórmula). Va anar millorant en cadascuna de les cinc pujades en les quals va participar, però, com ell mateix reconeixia, queda molta feina per fer: “Per a mi el balanç d’aquesta jornada és molt positiu. Hem aprofitat les tres mànegues d’entrenaments per a conèixer el Silver. Després en les dues mànegues de carrera ja hem agafat el ritme. No hi ha dubte que el marge de millora durant la temporada és gran, ara ja sé on treballar per a aconseguir que el Silver sigui més competitiu. Tinc ganes que arribi la pròxima carrera per a poder demostrar la nostra progressió”.





Marc Solsona deixa les proves de Muntanya

A la Pujada Alcover 2023, inicialment eren tres els pilots del Programa de Formació de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). Als inscrits Marcel Muxella i Ian Porté calia afegir a Marc Solsona.

No obstant això, pocs dies abans de la pujada, Solsona va decidir abandonar l’especialitat esmentada i, per tant, ja no va ser present al parc d’assistència de la localitat tarragonina. La conseqüència que es deriva de la decisió de Marc Solsona és la seva baixa, de manera immediata, del Programa dels Joves Pilots de l’ACA i deixarà de rebre les ajudes que es deriven per pertànyer a l’esmentat programa.

Porté i Muxella tindran una pròxima oportunitat per a demostrar la seva progressió en la Licitada a Sant Mateu de Bages que, amb l’organització del Moto Club Manresa, es disputarà el pròxim 23 d’abril.