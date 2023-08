Detencions per alcohol i drogues al volant

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Durant aquesta setmana, el servei de Policia ha procedit a la detenció d’un home, de 27 anys d’edat, en controlar-lo conduint amb una taxa d’alcoholèmia d’1,01. D’altra banda, també ha arrestat un altre home, de 30 anys, aquest, per conduir sota els efectes de les drogues

El capítol de detencions efectuades pel Cos de Policia no s’atura aquí, ja que aquests darrers dies també ha arrestat un jove, de 24 anys d’edat i no resident, que accedia al Principat per la frontera del riu Runer amb 1,2 grams d’èxtasi.