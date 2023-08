Joves ucraïnesos visitaran Andorra durant 15 dies

La presidenta de l’Associació d’Ucraïnesos, Anastasia Kravets (ATV)

Una vintena d’infants i adolescents procedents d’Ucraïna visitaran Andorra quinze dies amb l’objectiu d’escapar de la guerra, relacionar-se amb altres joves i conèixer el país. Faran sortides d’oci i aniran a les escoles. És una iniciativa que compta amb el finançament de la Creu Roja.

La presidenta de l’Associació d’Ucraïnesos, Anastasia Kravets, explica que és una idea que sorgeix d’una refugiada. “Irina Marsan, que va venir aquí amb la seva filla quan va començar la guerra, ha tingut la idea de convidar a una vintena de nens i nenes ucraïnesos.”

Tenen entre 8 i 14 anys i provenen d’una escola de la capital, Kíiv, immersa en un conflicte que no cessa. L’estada serà del 4 al 15 de setembre i els infants vindran acompanyats de dos educadors. El projecte persegueix un objectiu: “ajudar als nens que descansin i desestressar-se”.

Una iniciativa que rep l’ajuda de la Creu Roja i la col·laboració del Comú de Canillo i la Massana, a més d’entitats i empreses. El director de la Creu Roja, Jordi Fernández, detalla que una part del pressupost és per a un projecte internacional. “Vam pensar que enlloc de destinar els recursos fora, els podríem destinar a aquestes colònies. No ho tenim tancat, però segurament voltarà els 10.000 euros.”

Els infants s’allotjaran en un hotel de la Massana i faran excursions i activitats. També visitaran escoles dels diferents sistemes educatius, tenint en compte que saben espanyol i francès, i podran “compartir la seva experiència”, com assegura Kravets.

Es tracta d’un projecte puntual, però tant l’associació com la Creu Roja no tanquen la porta a repetir-lo si tenen els suports per a fer-ho possible.