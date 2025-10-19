Detectats 61 casos nous de càncer de mama en els nou primers mesos de 2025

Aquest diumenge, 19 d’octubre, se celebra el Dia mundial contra el càncer de mama. Des de l’1 de gener i fins al 30 de setembre de 2025, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha comptabilitzat 61 casos. De tots els casos detectats des de principis d’any, 9 ho han estat a través del Programa de detecció precoç del càncer de mama –organitzat pel Ministeri de Salut i dirigit a les dones entre 50 i 74 anys– cosa que suposa un 14,76 % del total. Els casos detectats pel Programa podrien augmentar a final de l’any 2025, ja que es continuen duent a terme mamografies i proves diagnòstiques fins al mes de desembre. L’any 2024 es van detectar 78 casos al SAAS. D’entre els casos totals, 10 van ser identificats a través del cribratge que s’efectua des de Salut, el que va representar un 12,83 % del total.
La detecció precoç és molt important en una de les malalties que suposa un dels principals problemes de salut pública dels països desenvolupats i que té més possibilitats de curació com més aviat es detecta. Per aquest motiu, el Ministeri de Salut impulsa, des de 2008, el Programa de detecció precoç de càncer de mama. Entre l’1 de gener i el 30 de setembre del 2025, en la novena ronda del Programa de detecció precoç del càncer de mama (2024-2025), s’han fet 2.566 mamografies i s’han detectat 9 casos de càncer de mama, i des de l’inici del Programa se n’han detectat 191. L’any 2024 es van fer 3.534 mamografies i detectar 10 casos. Mentre que la vuitena ronda (2022-2023) va cloure amb 6.686 mamografies fetes i amb 32 casos detectats.
El procediment per a participar en el cribratge és el següent: les dones majors de 50 anys són contactades inicialment per carta oferint-los la possibilitat de fer-se la mamografia. Una vegada s’ha realitzat, si el resultat no mostra cap troballa, al cap de dos anys se les torna a convocar per realitzar una nova mamografia. En cas que es detecti alguna anomalia que requereixi estudis complementaris, s’informa la pacient i es demanen les proves complementàries escaients.
Diferents centres radiològics del país participen en el programa i els resultats sempre són interpretats per dos radiòlegs que dirimeixen per consens. Per a més informació, el programa ofereix el telèfon d’atenció directa 867785 de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (excepte festius) i una adreça de correu electrònic programamama@govern.ad.
Finalment, cal recordar la importància de tenir hàbits saludables –una dieta equilibrada, efectuar activitat física i evitar el consum de tòxics. També, en la detecció precoç d’aquest tipus de càncer, cal destacar el paper de les autoexploracions de mama, els controls periòdics i la importància de consultar amb el metge davant de qualsevol anomalia detectada en les mames. En aquest sentit, el Ministeri de Salut ha previst una sèrie de càpsules de vídeo per a conscienciar sobre la importància d’aquests hàbits preventius.