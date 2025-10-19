Peguera 2025: l’asfalt s’escalfa i el CAAM es resol a la CS-141 amb 38 pilots en pista

Aquest dissabte el dia es va llevar fred a la Peguera, amb una boira fina a la vall i alens de tardor a primera hora. Ben aviat, però, el sol va sortir i va començar a escalfar l’asfalt de la CS-141, donant confiança als equips. Amb molta gent a les voreres i cada passada celebrada, la darrera prova del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) va arrencar amb la intensitat d’un traçat curt i explosiu on cada dècima va ser decisiva.
Entrenaments oficials 1
La primera presa de contacte va marcar el to: ritme alt i marges molt curts, en particular, als VHC.
Sport: Joan Gil – 2:12.48; Filipe Brandao – 5:00.93 (+2:48.45); Ramon Plaus – 5:22.03 (+3:09.55).
Producció: Erik Faura (Cupra Leon Cupracer) – 2:21.33; Cipriano Ramírez (BMW 325 E36) – 2:29.46 (+8.13); Marc Mateo (BMW E36) – 2:35.36 (+14.03).
VHC: Jordi Enjuanes (Van Diemen RF95) – 2:23.23; Cristian Mayoralas (VW Golf GTI 16s) – 2:23.26 (+0.03); Ferran Font (BMW M3) – 2:28.33 (+5.10).
Cursa 1 — classificació oficial (Top-3 per categoria)
Amb l’asfalt ja temperat, els cronòmetres van caure amb decisió.
Sport: Joan Gil – 2:05.22; Filipe Brandao – 2:10.81 (+5.59); Ramon Plaus – 2:19.37 (+14.15).
Producció: Erik Faura – 2:14.37; Cipriano Ramírez – 2:24.57 (+10.20); Marc Mateo – 2:26.78 (+12.41).
VHC: Jordi Enjuanes – 2:16.67; Cristian Mayoralas – 2:20.37 (+3.70); Toni Riba – 2:25.83 (+9.16).
Cursa 2
Amb el sol alt i la pista en el punt bo, la segona màniga va ser pura pólvora. El públic, compacte a les zones d’espectadors, va vibrar a cada passada.
Sport: Joan Gil – 2:02.00; Ramon Plaus – +7.10; Filipe Brandao – +8.39.
Producció: Erik Faura – 2:13.08; Cipriano Ramírez – +7.93; Marc Mateo – +12.58.
VHC: Jordi Enjuanes – 2:13.17; Cristian Mayoralas – +6.68; Ferran Font – +7.46.
Cursa 3
A la tarda, amb l’asfalt en òptimes condicions, la tercera màniga va portar una descàrrega d’adrenalina.
Sport: Joan Gil – 2:01.38; Ramon Plaus – +6.82; Filipe Brandao – +6.95.
Producció: Erik Faura – 2:14.50; Cipriano Ramírez – +7.73; Marc Mateo – +10.96.
VHC: Jordi Enjuanes – 2:11.43; Ferran Font – +9.06; Carles Puig – +13.12.
Cursa 4
Amb la pista en el seu millor punt, la quarta passada va ser una pluja de dècimes al crono.
Sport: Joan Gil – 2:00.52; Ramon Plaus – 2:08.16 (+7.64); Filipe Brandao – 2:08.72 (+8.20).
Producció: Erik Faura – 2:11.43; Cipriano Ramírez – 2:21.08 (+9.65); Jaume Jou – 2:26.61 (+15.18).
VHC: Ferran Font – 2:18.63; Cristian Mayoralas – 2:20.64 (+2.01); Carles Puig – 2:23.84 (+5.21).
Podis finals per categories (amb vehicle)
Sport
- P1 Joan Gil Sánchez — Silver Car S3 — 2:00.52
- P2 Ramon Plaus Bosa — Speedcar GTR — 2:08.16
- P3 Filipe Brandao — Silver Car S2 EVO — 2:08.33
Producció
- P1 Erik Faura — Cupra Leon Cupracer MK3 — 2:11.43
- P2 Cipriano Ramírez Calatrava — BMW 325 E36 — 2:21.01
- P3 Marc Mateo Ibáñez — BMW E36 — 2:25.46
VHC
- P1 Jordi Enjuanes Balaguer — Van Diemen RF95 — 2:11.43
- P2 Ferran Font Pol — BMW M3 — 2:18.63
- P3 Cristian Mayoralas-Reina — Volkswagen Golf GTI 16v — 2:19.85
Trofeu Pepito March
El Trofeu Pepito March, reservat al pilot més ràpid del dia, va ser per Joan Gil, gràcies al 2:00.52 de la Cursa 4, rubricant una Peguera que va passar del fred de primera hora a l’asfalt calent i a l’eufòria dels seguidors.
Ambient i clau esportiva
Amb 38 pilots i un traçat d’alta muntanya de 3,5 km que no perdona, la Peguera va oferir soroll de motors, olor de fre i corbes amb ànima d’epíleg de campionat. El públic va empènyer a cada intermedi i els equips van afinar el fil de temperatura per a clavar el temps bo, sota una organització rigorosa. En l’espera de conèixer la classificació final del campionat, la Peguera es confirma com aquella jornada que posa el llaç a la temporada: fred a l’alba, sol al migdia i velocitat al límit per a acomiadar un CAAM que s’ha decidit a cop de dècima.