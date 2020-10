Detectat un brot de Covid-19 a la planta de cirurgia de l’Hospital

El SAAS ha procedit a activar els protocols de seguretat tant per als pacients com per als professionals després de detectar 8 casos positius per Covid-19, 4 professionals i 4 pacients, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Els cribratges periòdics que es realitzen en els diferents serveis del centre hospitalari han permès detectar 4 professionals sanitaris (3 infermers i 1 auxiliar d’infermeria) així com 4 pacients ingressats a planta de Cirurgia positius en coronavirus SARS-CoV-2.

Els professionals, tots de la planta de Cirurgia, van donar positiu el passat dissabte, dimecres, dijous i ahir divendres en els cribratges. Seguint el protocol, ahir i avui s’ha procedit a fer les proves als 16 pacients ingressats a planta de Cirurgia, donant 4 resultats positius.

Els 4 pacients s’han traslladat immediatament a la planta Covid-19 i s’ha procedit a una immediata comunicació amb les famílies.

La planta de cirurgia queda tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients que han donat negatiu i no es permeten les visites de l’exterior. L’origen del brot es desconeix i pot ser multicausal, tant extern com intern.