“Desenterrant el passat”: Conferència de Carlos Guàrdia sobre els camins històrics de l’Urgellet al Pallars

El cicle de conferències Desenterrant el passat torna el proper divendres, dia 18 d’octubre, a les 19:00 h, a la sala polivalent de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, amb una conferència que impartirà Carlos Guàrdia Carbonell titulada «De l’Urgellet al Pallars: estudi geogràfic dels camins històrics». Carlos Guàrdia Carbonell és geògraf, especialitzat en l’estudi dels camins històrics de l’Alt Pirineu i Aran, i d’Andorra.

El ponent ha participat activament en projectes d’identificació, catalogació i senyalització de camins i recentment ha estat nomenat Director General de Polítiques de Muntanya de la Generalitat de Catalunya. Amb la conferència del proper divendres vol donar a conèixer els antics itineraris que enllaçaven els territoris indicats i la seva alta significació per motius històrics. Una significació remarcada per notables evidències patrimonials que palesen l’existència d’aquest viari antic i la seva rellevància en l’endreçament del sistema de comunicacions pirinenques, com seria el cas de l’antic santuari de Sant Joan de l’Erm.

La conferència, que serà retransmesa en directe a través de l’enllaç https://youtube.com/live/h_SMeuoVu8g?feature=share, forma part de Desenterrant el passat, que és un cicle de conferències i altres activitats relacionades amb el coneixement del patrimoni cultural i la història de la comarca de l’Alt Urgell i que se celebra cada any al mes d’octubre. Dins de l’esperit del cicle, hi ha la premissa d’acostar les activitats al territori comarcal, vinculant l’espai físic on se celebren amb la temàtica de cada actuació. El cicle està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, i en el cas de la conferència de Carlos Guàrdia del proper divendres, compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò.