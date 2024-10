Les dependències s’ubicaran l’antic Centre de la natura de la Cortinada (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les obres de condicionament de les noves dependències de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM). Els treballs han recaigut sobre l’empresa AC Construccions per un import de 259.271,02 euros i un termini d’execució de quatre mesos. Les noves dependències de l’EFPEM –situades al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino des de 2015– s’ubicaran l’antic Centre de la natura de la Cortinada, a Ordino. Això implica donar una utilitat a un edifici que es troba en desús, mitjançant, com a treballs més significatius, la distribució dels espais interiors per a donar cabuda a les noves necessitats.

En concret, el projecte preveu que a la planta baixa, que té una superfície d’uns 151,05 m2, s’haurà d’habilitar una aula, una sala d’exposicions i un magatzem, tot mantenint la recepció a l’entrada. Pel que fa a la planta superior, d’uns 168,43 m2, es projecten tres aules, amb un passadís, i una biblioteca.

Es destaca el fet que la nova ubicació de l’EFPEM ofereix avantatges com ara la proximitat a les muntanyes i pistes d’esquí, cosa que facilita l’accés a les formacions pràctiques dels seus usuaris.