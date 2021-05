Demòcrates tornaria a guanyar les eleccions, segons la darrera enquesta del CRES

Si ara hi hagués eleccions Demòcrates tindria el 62% dels vots segons l’enquesta política que du a terme anualment el CRES. Xavier Espot té una valoració de més d’un 7, Jordi Gallardo un 5,6 i Pere López, un 5,3. Segons l’enquesta els andorrans valoren positivament la gestió de la Covid-19 no només del Govern sinó dels grups parlamentaris.

L’enquesta política que du a terme el CRES dona resultats molt alts per al partit al Govern si ara es fessin eleccions.

Demòcrates tindria un 62%, el PS un 19,5%, Liberals un 9,6%, Terceravia un 5,5%, Andorra Endavant el nou partit liderat per Carine Montaner un 2,7% i Progressistes SDP un 1,4%.

El director del CRES, Joan Micó, ha explicat que s’ha de tenir en compte que hi ha més d’un 40% de ciutadans que no han contestat a qui votarien. Per això s’utilitza l’indicador dels que diuen el seu vot més els que confessen el partit al qual tenen més simpatia.

Valoració dels líders polítics

Xavier Espot té una valoració d’un 7,3, Jordi Gallardo d’un 5,6, Carles Naudi un 5,4, Pere López un 5,3, Josep Pintat un 5,3 i Carine Montaner un 4,7. En general, es valora molt positivament la gestió de la Covid-19 i no només de l’executiu. “Quan comparem els resultats amb anys anteriors està clar que la valoració de la gestió és positiva”, assegura Micó.

Els polítics als quals es té més confiança són Xavier Espot, Pere López i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.