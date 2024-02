Demòcrates d’Andorra la Vella demana pel projecte d’embrancament d’aigua amb Escaldes

A l’esquerra, Miquel Canturri i, en primer terme, David Astrié (Demòcrates)

Els consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han entrat aquest dimarts una pregunta per a ser inclosa en l’ordre del dia del consell de Comú d’aquest proper dijous. Els consellers demanen per l’estat del conveni entre els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per a connectar la xarxa d’aigua d’ambdues parròquies a fi de poder garantir, en cas de necessitats sobrevingudes, el subministrament a tota la ciutadania.

En la pregunta entrada, els consellers recorden que al final del mandat passat, “les converses estaven força avançades i, fins i tot, els tècnics d’ambdues administracions estaven en contacte per a trobar la solució tècnica més adequada”. També s’anticipen a una possible resposta que puguin donar els membres de la majoria instant-los, “pel bé dels ciutadans d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, a fer les gestions pertinents perquè la connexió entre xarxes es faci efectiva el més ràpid possible“.

Astrié, Canturri i Sabaté recorden que el país es troba en un cicle d’escassetat hídrica, el qual va assolir un punt crític l’estiu passat. Afegeixen que, per a anticipar-se a possibles situacions similars, el Comú d’Andorra la Vella va destinar el darrer mandat “molts recursos per a optimitzar la xarxa d’aigua potable”, treball que ha donat els seus fruits, ja que “l’actual grau d’eficiència frega l’excel·lència“. En aquesta línia, demanen a l’actual majoria la mateixa tasca de reforç i anticipació, en el cas de l’embrancament d’aigua amb Escaldes.

També en aquest sentit, i en la mateixa pregunta entrada aquest dimarts, s’insta els membres de la majoria a procedir a fer gestions similars amb el Comú de Sant Julià de Lòria, per a poder tenir, “en un horitzó no massa llunyà, una xarxa de distribució d’aigua potable mallada entre les tres parròquies que configuren la vall central“.