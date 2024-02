El Consell General torna a obrir les seves portes per a commemorar l’aniversari de la Constitució

El síndic, Carles Ensenyat, explicant els actes del 31è aniversari de la Constitució (Consell General)

El Consell General ja ho té tot enllestit per a celebrar el Dia de la Constitució, el pròxim 14 de març. Aquest dimarts al migdia, 27 de febrer, el síndic general, Carles Ensenyat, ha explicat en roda de premsa tots els actes que se celebraran per a commemorar el 31è aniversari de la Carta Magna.

Com és habitual, el Consell General i la Casa de la Vall obriran les portes a la ciutadania, la vigília del Dia de la Constitució, entre les 17 i les 20.30 hores. Aquesta jornada està especialment dedicada als més petits de la casa, ja que s’han organitzat tallers creatius i s’oferirà berenar per als infants.

La jornada de portes obertes també tindrà lloc durant tot el matí del dijous, 14 de març, entre les 10 i les 14 hores. En aquesta ocasió, a la plaça del Consell General al llarg del matí s’han programat un seguit d’actuacions musicals amb el conjunt d’acordions de l’Institut de Música d’Andorra la Vella (10.15 hores), la Grossband (10.45 hores) i una audició i ballada de sardanes amb la Cobla Osona (11.30 hores). A més, a les 12 hores tindrà lloc el tradicional concert del Dia de la Constitució a càrrec de l’ONCA, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. A més, tant el dia 13 com el dia 14, la Casa de la Vall tindrà una il·luminació especial entre les 19 i les 22 hores.





Actes institucionals del Dia de la Constitució

Més enllà dels actes oberts a la ciutadania, el Consell General celebrarà una sessió tradicional del Dia de la Constitució, a les 18 hores, a l’hemicicle de Casa de la Vall i, posteriorment, la recepció al vestíbul del Consell General amb el discurs institucional del síndic general. A més, aquest any i com a novetat, s’ha organitzat una recepció als nous ambaixadors acreditats al Principat d’Andorra al llarg de l’últim any que també han estat convidats a assistir a la sessió tradicional de Consell General.





Cartell del 31è aniversari de la Constitució

Cada any el Consell General encarrega a artistes del país el disseny del cartell que commemora l’aniversari de la Carta Magna. En aquesta ocasió, l’encàrrec s’ha fet a dos joves dissenyadors, Berna Daina i Arnau Serra, que han creat un cartell tridimensional en el qual es pot observar el text de la Constitució a través de l’obertura de cadascuna de les lletres que conformen el text ‘31è aniversari de la Constitució d’Andorra’. Daina i Serra han emprat l’última tecnologia làser per a poder retallar de la forma més precisa possible el contorn de les lletres. A la vegada, també han traslladat el contingut de la Constitució a una única plana per a permetre la lectura d’alguns articles en l’obertura de les lletres.





Exposició ‘Casa de la Vall, domus concilii’

Durant les jornades de portes obertes a Casa de la Vall, els visitants també podran visitar l’exposició ‘Casa de la Vall, domus concilii’ que s’inaugurarà el dilluns, 11 de març. La mostra, encarregada a Xavier Llovera, recull la història del parlamentarisme a Andorra que es remunta fins a l’any 1289. Tot i que l’exposició fa referència a gairebé els 800 anys d’història parlamentària d’Andorra se centra en la Casa de la Vall, l’edifici que acull el Consell General des de l’any 1702, i ho fa amb un seguit de fotografies que recullen l’evolució d’aquest edifici des de principis del segle XX.





Restauració de la cuina de la Casa de la Vall

El Pla Director destinat a la conservació i remodelació de la Casa de la Vall contempla la restauració d’algunes estances per a adaptar-les a la seva concepció i, així, recuperar l’aspecte que tenien en el seu origen. Aquest és el cas de la cuina que es podrà visitar remodelada a partir de l’11 de març i que s’ha replantejat completament, guardant i millorant la seva essència; posant ordre i millorant tant els objectes mobles que conté com la pintura de les parets i les instal·lacions interiors, electricitat, detecció d’incendis, etc. Aquesta remodelació s’ha dut a terme amb l’assessorament de l’historiador Eudald Guillamet.