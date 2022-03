Del Rio queda 7a a l’sprint del Festival Olímpic d’Hivern de la Joventut Europea

Última cursa per a Gina del Rio i Quim Grioche al Festival Olímpic d’Hivern de la Joventut Europea (FOJE, EYOF en anglès) de Vuokatti, amb una 7a posició per a Del Rio i una 55a per a Grioche.

Top 10 per a Del Rio, que ha estat 7a als 1,2 km d’sprint. Per a ella va començar la jornada amb el 20è temps en la classificastòria, que la situava dins de les 30 finalistes.

Segons el tècnic Xabier del Val, “una bona qualificació, sobretot pel temps, a 8.86 de la primera”, que ha estat, en la primera fase, la sueca Elin Naeslund amb 2.18.46. Després, a la fase final, l’andorrana ha aconseguit finalitzar en la 7a posició. En quarts de finals, segons ha explicat

Del Val: “ha tingut un problema a la sortida i ha iniciat malament l’última cursa, però ha pogut remuntar molt bé i ha finalitzat tercera, cosa que li ha permès passar a semis”.

En semifinals, ha tornat a ser tercera, “ha corregut molt bé, fins i tot molt millor que en quarts de final, perquè el nivell anava augmentat”, segons l’entrenador. Ha estat la primera a quedar-se fora de la final, i, per tant, ha finalitzat la 7a de la competició final.

“Estem molt contents perquè en tota la temporada no havíem obtingut passar de quarts de final en un sprint i les sensacions han sigut bastant bones, perfectes per acabar la temporada”, ha declarat Xabier del Val.

Pel que fa a la cursa de Quim Grioche, “ha corregut tot i que a l’sprint no li ha anat massa bé”, segons Del Val. “Bastant bé perquè ha acabat a 18 segons del primer i és la qualificació en què més a prop ha acabat dels primers, així que, tot i que està lluny de passar a les finals, està bastant bé comparat amb les curses d’sprint que ha fet aquesta temporada”.

D’aquesta manera, tant Del Rio com Grioche finalitzen la temporada amb un bon sabor de boca, després d’aquesta última carrera a Vuokatti.