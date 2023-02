De Reddis a prop del primer títol de les GSeries E

Laia Sanz pilotant al circuit Andorra – Pas de la Casa (GSeries/FotoEsport)

Després de disputar-se les tres primeres cites de les GSeries 2023, el pilot belga Guillaume de Ridder és l’únic que ha aconseguit repetir triomf en el traçat del Circuit Andorra – Pas de la Casa. De Ridder no sols ha repetit triomf, sinó que a més, en les mànegues de la GSeries E, tan sols ha estat superat per Raul Ferré en la qualificativa d’aquesta G3.

Dylan Dufas (Clio), Joan Lascorz (SBS) i Tito Rabat (IG) en les dues carreres, van assolir el seu primer triomf en les instal·lacions andorranes del Port d’Envalira.

En aquestes categories continua sense haver-hi un pilot que aconsegueixi repetir triomf. Cal esmentar que, en les GSeries E, en aquesta G3, es va tornar a donar el podi complet de la primera jornada.

Quant a la climatologia, tot sembla indicar que en les GSeries 2023 s’hauran de suportar les millors i les pitjors condicions. La G2 es va disputar sota unes condicions molt dures per a tots els presents en les instal·lacions situades a gairebé 2.500 metres d’altura.

Set dies després el canvi ha estat radical i això es va notar en el bon nombre d’aficionats que van estar en el Circuit Andorra i els que van gaudir de les carreres des de la carretera, a pocs metres del Port d’Envalira.





GSeries E. Laia Sanz, Antonio Garcia i Catie Munnings novetats en la G3. Guillaume de Ridder continua guanyant

El pilot de QEV, Guillaume de Ridder, sembla decidit a no deixar guanyar a cap dels seus rivals de la categoria dels vehicles 100% elèctrics en les GSeries 2023. El pilot andorrà Raul Ferré i Viktor Vranckx, van estar una vegada més a prop del guanyador, però es van haver de conformar amb la segona i tercera posició respectivament, repetint el podi de la G1.



En aquesta tercera cita de les GSeries 2023, la llista d’inscrits de la categoria reina del certamen comptava amb tres pilots d’una dilatada experiència en el món de l’automobilisme internacional; Laia Sanz, Catie Munnings i Antonio Garcia.



Laia Sanz, va tornar al Circuit Andorra després d’acabar el seu 13è Dakar. La pilot de Corbera de Llobregat, que va disputar proves sobre gel en les instal·lacions del Port d’Envalira, amb buggies i els GIAND, en aquesta ocasió va tenir l’oportunitat de comprovar in-situ les reaccions d’un vehicle de QEV sobre la pista gelada andorrana. En el seu currículum també consta que va ser companya de Carlos Sainz en l’equip ACCIONA, en les proves del EXTREME E. En el traçat andorrà, Laia va acusar el desconeixement de la mecànica que pilotava i no va estar entre els més ràpids.



En aquesta mateixa categoria (EXTREMI E), reservada als vehicles tot terreny, també va competir una altra protagonista de la G3. Es tracta de la britànica Catie Munnings, que va ser companya, en l’equip Andretti United, de Timmy Hansen.



Antonio Garcia, pilot molt experimentat amb triomfs a Le Mans i Daytona, va debutar en el traçat d’Andorra, també al volant d’un vehicle 100% elèctric de la categoria GSeries E. Esmentar que en el pilotatge de vehicles elèctrics no era precisament un novell. Va tenir una lleugera incursió en la Formula E la temporada inicial d’aquest certamen (2014-2015). En finalitzar la seva participació en el traçat andorrà el piloto espanyol va fer el següent comentari: “No coneixia el traçat ni el cotxe, però he gaudit molt. El cotxe és molt noble i fàcil de pilotar”.





Classificació GSeries E





Clio ICE Trophy (2RM) – Màxima igualtat en el trofeu dels Clio Rally5

D’inici l’impressió va ser que aquesta G3 seria una repetició del meeting anterior. Els pilots del Clio Rally5 #14, van tornar a ser l’equip més ràpid de la categoria en els lliures. Lucas Darmezain i el seu company David Bouhet van encapçalar una classificació en la qual es van deixar veure en les posicions capdavanteres Alex Español “Sito” i Dylan Dufas.



No obstant això, en la continuació la situació va agafar un altre rumb. En la mànega qualificativa, Dufas va prendre el comandament amb el pilot andorrà a 2 dècimes. Els seus rivals directes van completar el top4. Era evident que tot estava per decidir.



La reacció de Darmezain i Bouhet no va trigar a arribar. Van vèncer en les seves respectives finals després de superar a “Sito” i Dufas, però aquest triomf no va ser suficient per a vèncer en el tercer parcial de les GSeries 2023.



Una vegada acabada la jornada per als Clio, Josep M. Ferrer, responsable de Alpine Racing en les instal·lacions del Port d’Envalira, comentava: “Els pilots francesos que es desplacen cada dissabte al Port d’Envalira estan molt satisfets de com es desenvolupen les GSeries, una competició que la majoria desconeixien. Hi ha els incidents propis de la competició en un circuit i amb diversos cotxes en pista, tots volen guanyar i a vegades la situació es complica. Tots ho entenen i continuen motivats per a començar l’any competint sobre la pista gelada del Circuit Andorra”.





Classificació GSeries 2023 – Clio ICE Trophy





Side by Side. Joan Lascorz a la G2 va donar un primer avís. Set dies després ha guanyat

D´immaculada es pot catalogar l´actuació de Joan Lascorz en la G3 del certamen andorrà. L´ex-pilot de Superbikes, que es desplaça en cadira de rodes, va començar manant en la màniga qualificativa, va ser l’únic que va baixar dels 51″ en la seva volta ràpida. En la final que va disputar, en cap moment va veure perillar la primera posició de la prova, va incrementar el seu avantatge a cada volta i va deixar que els seus rivals es “barallessin” enrere, per a aconseguir la segona posició de l´esmentada final.



José Roger segueix sense baixar del podi, en aquestes GSeries 2023, havia estat en la primera (G1) i segona (G2) posició, i en la G3 una tercera plaça que el manté com a líder provisional de la categoria i amb moltes possibilitats de repetir el triomf que va aconseguir la passada temporada.





Classificació GSeries 2023 – SBS





ICE Gladiators. En la G3 va ser Tito Rabat el doble vencedor. Marc Font augmenta lleugerament el seu avantatge

En la seva segona aparició, aquesta temporada, en el Circuit Andorra, Tito Rabat va estar al capdavant de totes les classificacions de les mànigues que es van disputar. L´excampió del món de Moto2 va ser el més ràpid en els entrenaments lliures i en els oficials (40″933), mentre que en les dues carreres disputades també va travessar la línia d´arribada en el primer lloc.



Amb tot, el triomf de Rabat no va tenir conseqüències en la provisional, a l’ésser un pilot que disputa l’ICE Gladiators amb una wildcard, no puntua per al campionat. Així doncs, van ser Xavi España i Marc Font, que van ocupar la segona plaça en les carreres esmentades, els que van acumular la puntuació de guanyadors en la provisional del campionat.





Clasificación GSeries 2023 – ICE Gladiators





Dissabte que ve (11 de febrer) i segons les previsions amb una climatologia molt adversa, es disputarà l’últim meeting de les GSeries 2023. Tot està per decidir en les respectives categories, encara que és cert que algun dels líders de les provisionals (cas de Guillaume de Reddis per exemple), tenen tot al seu favor per a alçar-se amb el títol de campió.