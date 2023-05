Coberta del llibre “De la nuesa”, de Víctor Pérez i Flores

Títol: De la nuesa

Autor/a: Víctor Pérez i Flores

Pàgines: 88

Editorial: Fragmenta Editorial

Dins de l’Evangeli de Marc hi apareixen tres cossos nus: una balladora sensual, un jove que fuig quan capturen Jesús i un endimoniat. Partint d’aquestes escenes, i posant-les en context, el filòsof Víctor Pérez i Flores es pregunta pel significat del cos nu. Per què un mateix cos pot transmetre sensualitat o repulsió? Per què tantes vegades evoca fragilitat i intempèrie? Amb una mirada crítica, però irònica sobre el món d’avui, Pérez aprofundeix en aspectes tan diversos com els bocs expiatoris de les societats contemporànies o la pornografia. Sense oblidar-se de la nuesa mental que cal per a llegir els Evangelis i apropar-se al gran nu que hi plana en tot moment.

La col·lecció Assaltar la Bíblia ofereix llibres d’assaig sobre temes contemporanis per mitjà de la relectura de passatges bíblics cèlebres. Amb un estil fresc, amb una mirada humanista i transversal, amb el convenciment que els textos clàssics són grans eines per a pensar els reptes del present.





