Curiositats de l’antiga Grècia (I)

L’antiga Grècia és una època denominada l’Edat Fosca de Grècia i abasta des del 1200 aC al 146 aC i va representar una gran influència per a l’Imperi Romà. És una època que guarda moltes curiositats i que és difícil resumir, però les més importants val la pena conèixer-les i recordar-les. Entre elles:

1. L’esperança de vida era molt alta, ja que els grecs gaudien d’una bona qualitat de vida (o almenys els més afortunats), podent arribar als cent anys i això gràcies, sens dubte, als seus hàbits esportius, la dieta mediterrània i a un sistema sanitari molt bo per a aquell temps.

2. En l’antiga Grècia es creia que l’òrgan que dominava els sentiments, no era el cor, sinó el fetge.

3. Quan la gent moria, hi havia el costum de posar-li en cada ull una moneda. Això era així perquè es creia que una vegada morts, es traspassava a l’altra riba de la mà de Caronte, un barquer, i això tènia un preu.

4. El nom del país en realitat era República Hel·lènica. Van ser els romans els qui més tard li ho van canviar pel de Greacia, que significa “terra de grecs”.

5. Alguns dels jocs tradicionals dels nens grecs perduren en els nostres dies. És el cas de la gallineta cega, les nines o el jo-jo, entre altres. Les joguines estaven confeccionades principalment d’argila i fusta. Els nens només podien jugar fins als tretze anys, edat en la qual els preparaven ja per a ser adults.

6. Tenir les celles unides, al contrari del que passa en els nostres dies, era considerat símbol de bellesa, per això moltes dones se les pintaven juntes.

7. La prostitució estava instaurada i acceptada, tant per homes com per dones. Per a distingir-se aquestes dones de la resta, es pintaven els llavis de color vermell. També solien calçar sandàlies i quan volien alguna cosa, dibuixaven amb el peu en la sorra la paraula “segueix-me”.

8. Moltes paraules utilitzades en els nostres dies provenen del grec antic com: filosofia, geometria o, fins i tot, abecedari (format per les paraules Alpha i beta).

9. A l’entrada del port marítim de l’Illa de Rodes existia una estàtua gegant del déu del sol Hèlios: el Colós de Rodes, una de les 7 meravelles del Món antic.

10. Quan naixien els nadons, les mares els presentaven al pare i aquests podien rebutjar-los si el nen estava malalt o el consideraven feble, portant-los a un lloc especial on més tard els podien adoptar o vendre com a esclaus. A Esparta, fins i tot els sacrificaven en aquests casos.

11. La infidelitat era cruelment castigada, ficant-los una branca de gingebre per la vagina o l’anus, la qual cosa era tremendament dolorós.

12. Les dones solien casar-se joves, abans dels setze anys i amb matrimonis convinguts.

13. Les dones es perfumaven molt i, fins i tot, es depilaven. A més, els cabells llargs eren reservats a les dones de més alt nivell, mentre que les criades el portaven curt.