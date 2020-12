Cultura adjudica la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació definitiva per a la selecció d’un equip de professionals per a l’elaboració del projecte i la direcció d’obra de reconstrucció del campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar. El concurs públic s’ha adjudicat a l’empresa francesa Letellier Architectes, a l’equip encapçalat per l’arquitecte Axel Letellier, per un import total de 41.800 euros.

La proposta guanyadora està encapçalada per Axel Letellier, arquitecte del patrimoni i architecte en chef des monuments historiques de Toulouse ( https://www.letellier-architectes.com/). A més, incorpora al seu equip un arquitecte català, Carles Brull, expert en patrimoni i responsable de la restauració de grans monuments com la Cartoixa d’Escaladei, la catedral de Tortosa o les muralles romanes de Tàrraco. L’equip també compta amb dos arquitectes andorrans, Gerard Veciana i Lluís Ginjaume.

L’empresa guanyadora del concurs públic té ara quatre mesos, a comptar des de la signatura del contracte, per a la redacció del projecte que serà la base per a la reconstrucció del campanar esfondrat tot just fa un any, la nit del 19 al 20 de desembre del 2019, enmig d’un temporal de pluja i vent. Des de llavors s’ha desenvolupat un estudi en profunditat per desenrunar que ha permès obtenir dades i disposar de nova informació que serà clau per a la redacció del projecte per a la reconstrucció fidedigna del campanar.

El bé immoble i la seva part malmesa tenen una doble consideració de document històric i d’objecte arquitectònic i, per tant, la seva recuperació de restauració, reconstrucció, conservació i posada en valor obliga a fer una aproximació multidisciplinària.