Ho sabies? Els residus del detergent per a rentaplats podrien augmentar el risc d’al·lèrgies infantils

Alguns detergents i abrillantadors per a rentaplats contenen alcohols etoxilats, uns compostos químics destinats a millorar la neteja i l’esbandida que poden romandre com a residus invisibles a la vaixella després del rentat. Diversos estudis assenyalen que aquestes substàncies poden alterar la barrera intestinal: augmenta la seva permeabilitat i facilita l’entrada d’al·lèrgens i molècules inflamatòries, cosa que eleva el risc d’al·lèrgies alimentàries a la infància.
Davant d’aquesta situació, la Societat Espanyola d’Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) ha sol·licitat a les autoritats un etiquetatge més clar d’aquests productes.
Residus invisibles de rentaplats: una amenaça per a la salut intestinal infantil
Actualment, un de cada quatre nens presenta alguna al·lèrgia diagnosticada, i les projeccions apunten que aquesta xifra es podria duplicar en els anys vinents. Entre elles, les al·lèrgies alimentàries són les que mostren un creixement més accelerat, amb un increment anual proper al 2%. Aquesta tendència posa en relleu la importància d’atendre els factors ambientals que podrien estar influint en el desenvolupament.
En aquest context, la Societat Espanyola d’Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica ha alertat sobre el risc que suposen certs químics presents en detergents i abrillantadors per a rentaplats, especialment els alcohols etoxilats, que poden deixar residus invisibles a la vaixella després del rentat.
Per Redaccio-consumer-eroski