Cuina pas a pas: Sopa freda de meló amb pernil i menta

In: Andorra

Una recepta súper refrescant, ràpida i fàcil. Un plat excepcional de cara al proper estiu. Una sopa de meló amb el toc de menta refrescant i pernil salat. Una recepta ideal per a combatre l’estiu i els dies de calor. Una sopa fresca, casolana i saludable!

Ingredients:

  • Un meló mitjà de pell de gripau (1,5kg aprox.)
  • Unes fulletes de menta fresca
  • 100g de pernil ibèric
  • Un rajolí d’oli d’oliva verge extra
  • Un pessic de sal

