Cuina pas a pas: Sopa freda de meló amb pernil i menta

Una recepta súper refrescant, ràpida i fàcil. Un plat excepcional de cara al proper estiu. Una sopa de meló amb el toc de menta refrescant i pernil salat. Una recepta ideal per a combatre l’estiu i els dies de calor. Una sopa fresca, casolana i saludable!
Ingredients:
- Un meló mitjà de pell de gripau (1,5kg aprox.)
- Unes fulletes de menta fresca
- 100g de pernil ibèric
- Un rajolí d’oli d’oliva verge extra
- Un pessic de sal
