Cuca Roseta actuarà aquest dissabte al Centre de Congressos d’Andorra la Vella

El proper dissabte, dia 16 de juliol, a les 20:30h el Centre de Congressos d’Andorra la Vella viurà una gran nit de Fado organitzada pel Festival de Fado d’Andorra que, en aquesta segona edició, presenta una oferta cultural completa per a promoure la llengua i la cultura portuguesa.

El plat fort és el concert que oferirà Cuca Roseta. Considerada de forma unànime com una de les veus de referència del gènere, és una fadista amb set discos a la seva trajectòria que ha treballat amb productors del prestigi com Gustavo Santolalla i Nelson Motta. Entre les creacions més destacades dels darrers anys, Amália por Cuca Roseta, un homenatge discogràfic a la gran fadista i actriu Amália Rodrigues, i el més recent Meu, on, finalment, l’artista, a més d’intèrpret, s’ha convertit en autora dels seus propis temes.

A més, el festival ofereix la projecció de la pel·lícula “Fado” de Sofia de Portugal i Aurélio Vasques i la conferència “Saudades da terra firme” a càrrec de David Ferreira. Aquestes dues activitats són gratuïtes, es fan a la Sala Consòrcia i conformen una proposta cultural variada que va més enllà de la proposta musical.

El Festival de Fado és un festival internacional, promogut per iniciativa privada amb el suport del Consolat de la República de Portugal, que aquest any compleix 12 anys de trajectòria i que és present a 17 grans ciutats repartides per Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

Cada any, presenta artistes en concert i realitza una tasca de divulgació de la llengua i la cultura portuguesa que inclou exposicions, conferències i projecció de pel·lícules i que té en el gènere musical del Fado la seva expressió més gran i una de les seves insígnies culturals més internacional.

Més que un festival de música

El gènere musical lusità és considerat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i en les dues darreres dècades ha augmentat la seva popularitat a tot el món, guanyant cada vegada més públic ajudant a difondre la cultura i la marca de Portugal a partir de les seves melodies.

En aquesta segona edició andorrana, que el festival dedica a Fado i la mar, presenta una de les seves figures actuals més reconegudes de forma unànime per la crítica i el públic: Cuca Roseta. La cantant actuarà per a presentar el seu directe més íntim i captivador.

L’esdeveniment, per la seva ambició i per a celebrar alhora la història i l’actualitat del Fado, ha esdevingut una cita imprescindible per als artistes del país, que amb la seva participació aconsegueixen arribar a milers de persones de tot el món i a trepitjar els millors escenaris internacionals.

A les 19:30h, tindrà lloc la conferència “Saudades da terra firme”, a càrrec de David Ferreira, que transportarà al públic a l’origen del fado i intentarà donar resposta al perquè està tan relacionat amb el mar i les ciutats portuàries.

Una mica abans, a les 17.30h, es projectarà la pel·lícula documental de Sofia de Portugal i Aurélio Vasques: “Fado” un viatge poètic que respon diverses preguntes: Què és el Fado? Com es defineix allò que se sent? D’on surt el sentiment interior?

Aquestes dues activitats són gratuïtes i tindran lloc a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.