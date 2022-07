La natació andorrana té relleu generacional

Erin Baño, Tresa Vergés, Carlota Bringueret, Berta Clotet, Biel Cuen, Aritz Moreno i Arnau Segarra han participat en el Campionat de Catalunya d’estiu infantil, celebrat del 7 al 10 de juliol, a Tarragona, una competició d’àmbit regional “preparatòria” segons els objectius de rendiment previstos per la direcció tècnica de la FAN.

En opinió d’Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN, “s’ha de valorar de manera positiva l’adaptació de tots al pla de treball. Un cop més, hem assolit un bon botí: 20 millors marques personals, 4 rècords d’Andorra, 3 mínimes classificatòries per al Campionat d’Espanya i un podi. Tots els nedadors han aconseguit noves marques personals. Alguns d’ells fins i tot més d’un cop”

Pel que fa al balanç esportiu que deixa la competició, Biel Cuen ha fet tres rècords d’Andorra i un podi. Ha batut per dues vegades el rècord de 200 m Esquena, a la sèrie classificatòria amb una marca de 2:19,11 i a la final ha obtingut un tercer lloc amb un registre de 2:18,10 que supera la marca anterior d’en Pol Arias 2:19,79 del 22 de juliol del 2011. També ha superat el rècord de 400 m lliure, amb un temps de 4:23,50 millorant la marca d’Iván Grougnet 4:25,30, datada el 3 de juliol de 1999 —fa més de vint-i-tres anys—

Per la seva banda, Arnau Segarra ha obtingut tres mínimes per a classificar-se per al Campionat d’Espanya en les proves dels 200 m braça i en els 100 m braça —amb una millor marca personal d’1:13,38— i ha batut, el rècord d’Andorra de quinze anys de 200 m estils amb uns 2:21,34 superant el crono de Patrick Pelegrina 2:21,42 del 22 de desembre de 2016.

Maltrana assegura que ‘les mínimes d’Arnau, representen per a ell poder entrenar amb mentalitat d’esgraó superior —com aquell que supera una pantalla de videojoc—. En general, hem dissenyat un pla de treball que perseguia aquest objectiu. Hem afinat, hem procurat el descans més gran possible i hem fet una elecció de proves molt més acurada perquè les condicions fossin més favorables per a obtenir un millor rendiment competitiu. Tresa Vergés, ha rebaixat crono fins a quatre vegades i s’ha quedat molt a prop del podi en un parell d’ocasions. Aquest és un esbós del pla que estem afinant i pretenem implementar, des de la categoria infantil, en amunt, la temporada vinent per a tots els nedadors”.