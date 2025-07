Crida conjunta de Bombers, FEEC i MeteoCat a la població per a comportar-se amb precaució i responsabilitat a la muntanya

Rescat d’un excursionista a la zona de Cap del Rec, a Lles de Cerdanya (Foto: Bombers / arxiu)

El Cos de Bombers de la Generalitat, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic (MeteoCat) han fet una crida conjunta a la població per a instar-los a comportar-se amb precaució i responsabilitat al medi natural. La petició es fa pública tot coincidint amb l’inici de l’època en què hi ha més sortides a la muntanya o al medi rural, durant els mesos de juliol i agost en què la majoria de gent fa les seves vacances d’estiu.

Entre d’altres perills, els respectius responsables dels rescats, dels esports de muntanya i de la previsió meteorològica han advertit que les altes temperatures i la sequera acumulada, sumades a la gran afluència de persones als espais naturals, “incrementen significativament el risc d’incendi, però també el nombre d’accidents”. Per això, en primer lloc, consideren essencial extremar les mesures de seguretat i adoptar conductes responsables al medi ambient.

Els Bombers han recordat que ja fa temps que al juliol i l’agost s’hi concentren la majoria de rescats de muntanya que es veuen obligats a fer, sovint per imprudències o, directament, negligències dels visitants als espais naturals. L’any passat, sumant juliol, agost i setembre van atendre una mitjana de 195 serveis al mes al medi natural, mentre que la mitjana mensual de la resta de l’any és de tot just 135 actuacions. Per tant, als mesos estivals hi ha un increment de més d’un 40%.

Sobre aquesta afluència, aquest divendres mateix el Servei Català de Trànsit ha informat que per al cap de setmana esperen la sortida de mig milió de cotxes des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Una tendència que auguren que es repetirà al llarg d’aquest mes i del vinent, amb el Pirineu i els municipis costaners com a destins preferits per a molts d’ells. Bombers, FEEC i MeteoCat han aprofitat per a remarcar que “la col·laboració ciutadana és imprescindible per a preservar el nostre entorn i evitar danys personals i materials”.





Recomanacions per a evitar accidents

Pel que fa als consells més importants i evidents, els Bombers, la FEEC i el MeteoCat destaquen que cal evitar desplaçar-se a zones afectades per una alerta de Protecció Civil. I pel que fa específicament a la muntanya, remarquen que “el muntanyisme exigeix preparació, tant física com en informació prèvia incloent la previsió meteorològica, la durada de l’activitat, la consulta de mapes o guies, la distància, el desnivell i l’orografia del terreny. Per això, recomanen portar sempre un mapa i un GPS i, preferentment, anar a la muntanya acompanyats o, com a mínim, comunicar abans a algú de confiança el lloc on es va.

També es recorda als visitants la necessitat de fer servir material i equip adequats per a cada activitat i, sobretot, portar el calçat adient i una motxilla per dur les coses imprescindibles: roba per si es gira pluja, vent o fred, mapa, telèfon mòbil amb la bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar. Finalment, s’aconsella començar les sortides a primera hora del matí i evitar les hores de més calor (12h a 17h); hidratar-se sovint, porteu prou aigua per a tot el recorregut, protegir-se del sol amb gorra o crema solar i comprovar si la zona on es vol anar disposa de cobertura telefònica per a poder trucar al 112 o bé hi ha pals senyalitzadors de cobertura.





Consells per a rutes al medi natural:

1. Respecteu les senyalitzacions de perill.

2. Si aneu en grup, manteniu sempre el contacte amb les altres persones.

3. Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

4. Hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics.

5. Si teniu fred, no deixeu de caminar.

6. En cas de boira o que es faci fosc, no sortiu dels camins senyalitzats.

7. En rius, estanys i pantans, assegureu-vos primer que estigui permès banyar-s’hi i siguin llocs habilitats per fer-ho.

8. Si plou o ha plogut recentment, allunyeu-vos de rius, rieres i torrents i de les zones inundables.

9. No travesseu amb el vehicle ni a peu guals, rierols o punts inundats.

10. En cas d’accident, truqueu al 112.