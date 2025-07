Exposició sobre la vida i recorregut fotogràfic de Miquel Planella i Gimó

Una de les milers d’imatges valuosíssimes de Miquel Planella (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell)

El proper dimecres, 9 de juliol, a les 20 hores, la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell acollirà l’exposició “Una història revelada: La mirada de Miquel Planella”, una mostra fotogràfica de gran format organitzada per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que ha comptat amb la col·laboració intensa i compromesa de la família d’en Miquel Planella.

Obriran l’acte les intervencions de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós; Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i Jaume Planella, net del fotògraf en representació de la família. Posteriorment, es projectarà un audiovisual retrospectiu sobre la vida i obra de Planella i finalitzarà l’acte amb una visita guiada per l’exposició, de la mà d’Isidre Domenjó, escriptor i amic de Miquel Planella, el qual portarà a terme la contextualització social i cultural i de Joan Gispert, en els aspectes més tècnics concernents a la selecció i tractament de les imatges.

L’exposició presenta un centenar d’imatges realitzades per Planella al llarg de la seva vida organitzades i agrupades aprofitant els grans espais arquitectònics definits per les capelles i l’absis de l’antiga església dels dominics, els quals han permès conformar diferents àmbits temàtics, com ara, la família i els amics, l’urbanisme, les festes i tradicions, la Natura i l’excursionisme, els esports i esdeveniments, retrats, etc.

La tasca de selecció ha comportat un important esforç d’anàlisi i revisió d’un volum de documentació extraordinari; no en va, el contingut del seu fons esdevé el més important d’entre els fons fotogràfics custodiats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. El fons de Miquel Planella va ser ingressat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell pels seus fills, Carme i Jaume, entre els anys 2014 i 2016. Amb un abast cronològic comprès entre la dècada de 1940 i poques setmanes abans de la seva mort, esdevinguda a començaments de 2013, es troba integrat per, aproximadament, 61.000 imatges digitals, 8.500 diapositives i fotografies en paper, així com 11.200 negatius als quals s’han d’afegir unes 70 pel·lícules de súper-8 i VHC.

A aquestes xifres s’han de sumar unes 35.000 imatges producte d’una intensa tasca de digitalització de fotografia històrica, d’unes 70 procedències diferents, portada a terme pel mateix fotògraf, fruit de la qual, admirem bona part del fons Guillem de Plandolit.

En tant que amant de la fotografia –professionalment va treballar al sector de la banca, en especial al Banco Español de Crédito-, va formar part de la “Asociación Fotográfica Seo de Urgel” una institució que va agrupar alguns dels millors fotògrafs de la Seu d’Urgell al llarg de la dècada de 1960, com ara, Josep Maria Esclusa, Manel Duat o Ramon Ingla, entre altres. A partir de la dècada de 1970, fins a la seva mort, el seu interès es va decantar envers la captura d’esdeveniments, dins i fora de la comarca, on la Natura, les tradicions i la vida quotidiana van ocupar un lloc preferencial erigint-lo en un veritable cronista gràfic, indispensable per a l’estudi de la societat i la cultura de la segona meitat del segle XX.

El seu fons permet reviure les seves vivències, en solitari o en família, entre amics o en el si de les associacions de les quals va formar part molt activament, com ara la Germandat de Sant Sebastià. La documentació permet recuperar a un Planella proper, amant de la natura que retrata in fraganti des del mar –evocant el seu Masnou natal- fins als cims que es despleguen sobre Montgarri o el Santuari de la Mare de Déu de Núria o, més a prop, Boscalt, sota la serralada del Cadí; cel i mar actuen com a límits físics d’una vida que es desplega darrere l’objectiu de la seva càmera en la intensitat tumultuosa dels aplecs religiosos, de les cantades de caramelles, de les sortides en família, dels esdeveniments culturals, socials i polítics, etc.

En el marc de l’exposició fotogràfica, que romandrà oberta al públic fins el 2 de setembre, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha elaborat un catàleg publicat per Edicions Salòria, així com un documental sobre la vida i obra del fotògraf, produït per REC Produccions del Pirineu el qual es trobarà disponible en línia a partir del 9 de juliol, a les 21 hores, través de l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=WcTKTLjGG2c, on familiars, amics i coneguts descriuen i recuperen la figura més humana i propera del fotògraf.