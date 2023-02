Conxita Marsol deixa el càrrec de cònsol major d’Andorra la Vella per a presentar-se a les eleccions

Conxita Marsol, aplaudida per la corporació en anunciar que deixa el càrrec per a presentar-se a les eleccions (AndorraCapital)

Aquest divendres s’ha celebrat un Consell de Comú a Andorra la Vella. Després dels temes tractats, Conxita Marsol ha finalitzat la sessió anunciant la voluntat de concórrer a les eleccions generals, les candidatures de les quals es tancaran dilluns al migdia. Per això, ha dit, que amb tota probabilitat la d’avui ha estat la darrera sessió que ha presidit.

Marsol ha mostrat la satisfacció per haver transformat la parròquia amb reformes tan destacades com l’avinguda Meritxell o la renovació integral de Santa Coloma, i, alhora, haver deixat sanejades les finances del Comú. La cònsol major ha explicat que emprèn un nou projecte amb vocació de servei públic al país i ha agraït la implicació de la corporació actual, i de la passada, així com del personal del Comú.

En finalitzar el discurs, que ha tingut un to emotiu, la corporació i el públic assistent han dedicat un aplaudiment a Conxita Marsol.