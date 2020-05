Convocada una concentració a la Seu d’Urgell sota el lema ‘La vida abans que el capital’

Aquest dimarts s’ha convocat a la Seu d’Urgell una concentració sota el lema ‘La vida abans que el capital‘. La manifestació s’iniciarà a les 8 del vespre a la font del passeig de Joan Brudieu. La convocatòria, prevista també a 42 poblacions més de Catalunya i el País Valencià, especifica que tots els participants hauran de portar mascareta i respectar les distàncies de seguretat per prevenir contagis de la COVID-19.

La mobilització, promoguda pels CDR, sorgeix del manifest signat per diversos col·lectius i presentat a Barcelona arran de les actuacions policials de la setmana passada contra protestes ciutadanes. A Lleida, la Guàrdia Urbana va denunciar membres de la Plataforma Fruita amb Justícia social, mentre que els Mossos van detenir una manifestant al barri de Gràcia de la capital catalana.

Els impulsors de la concentració fan una crida a “canviar els balcons per les places, i baixar les pancartes i cassoles als carrers” per reivindicar “el dret a protestar i mobilitzar-se als barris, pobles i ciutats”.

85 entitats adherides

El manifest “La vida abans que el capital”, que suma 85 entitats adherides, apunta que la situació desencadenada per la crisi del coronavirus “no ha fet més que aïllar-nos socialment”. En aquest sentit, el text indica que “les administracions han posat, un cop més, els interessos dels poderosos per davant dels de la gent, i han aprofitat per guanyar terreny per afavorir les grans empreses i multinacionals dels diferents sectors productius, alhora que han augmentat la repressió i la suspensió de drets i llibertats”.