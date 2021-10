El Sant Hospital acull un taller d’atenció integral de malats traumàtics en accidents de trànsit

Prop d’una desena de professionals de rescat en emergències han participat aquest divendres, al Sant Hospital de la Seu d’Urgell, en un taller teòric i pràctic sobre atenció integral al malalt traumàtic. El curset explica com actuar de manera ràpida i efectiva a l’hora de rescatar ocupants d’un vehicle en un accident de trànsit.

El taller l’ha impartit l’empresa ‘Sabrina&Roc’, especialitzats en aquesta formació, que compten amb una estructura específica amb la qual poden fer girar un vehicle en desús, per així simular diferents tipus d’accident: amb el cotxe en la seva posició normal, bolcat o bé mig bolcat. L’objectiu és saber revisar la situació del malalt i la seva assistència inicial, mitjançant les tècniques de mobilització o immobilització més habituals.

Xavier Pérez Fuster, responsable del curs, ha detallat que aquest curs vol ajudar a “resoldre rescats amb un nivell de dificultat avançada”, en els quals “els rescatadors disposen de poc espai, treballen en posicions incòmodes i la víctima també està en una posició no convencional”. Tot i que està pensat especialment per a accidents de trànsit, també es pot aplicar a d’altres rescats en espais reduïts. Es vol així “treure el professional de la zona de confort per saber actuar en situacions de més dificultat”.

D’altra banda, malgrat que el taller s’adreça a experts en emergències, el seu responsable indica que pot ser útil per a la resta de professionals sanitaris, estudiants d’aquest àmbit i tothom qui estigui interessat en adquirir aquests coneixements. Xavier Pérez Fuster, que també és bomber i infermer, recorda que de vegades en accidents com aquests “ens hi pot anar la vida” i per això és important saber com actuar.

En aquest sentit, si qualsevol conductor o passatger es troba amb un accident greu, la primera recomanació que fan és “que qualsevol persona que condueix sigui capaç d’identificar quins riscos i limitacions hi ha en cada accident”, perquè, tot i que molta gent vulgui ajudar “de bona fe”, en algunes ocasions puntuals és preferible esperar que hi actuïn els professionals, perquè la mateixa persona que vol ajudar es podria posar en risc.