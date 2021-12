Contribució per modernitzar i equipar dos centres de rehabilitació d’infants amb discapacitat al Salvador

El Consell de Ministres ha aprovat la contribució voluntària de 29.496,68 euros a favor d’un projecte al Salvador per renovar el material a dos centres de rehabilitació d’infants amb discapacitat. L’aportació s’emmarca en la col·laboració entre el Govern d’Andorra i el Govern d’El Salvador.

El projecte, portat per l’Institut Salvadoreny de Rehabilitació Integral (ISRI), té l’objectiu de modernitzar i equipar amb material adaptat dues sales de dos centres de rehabilitació integral per a nens i nenes amb discapacitat de les localitats d’Oriente i Occidente. gràcies al material que s’adquirirà les sales renovades simularan espais de la vida domestica on els infants podran efectuar accions de la vida quotidiana.

Aquest col·laboració materialitza les bones relacions bilaterals que hi ha entre els dos països.

Contribució per a la protecció de la capa d’ozó

De manera paral·lela, també s’ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la contribució de 15.167,00 dòlars a l’avança del trienni 20221-2023 per a la protecció de la capa d’ozó. Andorra està adherida al Conveni de Viena i el Protocol de Mont-real des del 2009.