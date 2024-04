Consortia Block Exemption Regulation. L’artifici

Víctor Rubio, marí mercant

Es defineix el terme artifici com “una il·lusió òptica que enganya l’ull”. Originalment era (i és) una tècnica pictòrica, però també ens val per a les idees, per exemple.

Els molt saberuts components del sector logístic europeu no dubtem ni per un minut que el -desorbitat i perdurable en el temps- augment de nòlits* des de l’Extrem Orient a Europa i els Estats Units que vivim en el trienni 2020-2022 es devia a l’armilla antibales -l’anomenat Consortia Block Exemption Regulation o CBER- que la Comissió Europea havia concedit a les grans navilieres i, en conseqüència, mentre el blindatge del CBER estigués vigent no hi havia res a fer. Per aquest motiu, associacions professionals, pools de carregadors i premsa especialitzada, a tot Europa, “ens unim” en un intens clam contra aquesta norma per a aconseguir que no prorrogués la seva vigència l’abril de 2024, que era la data de venciment.

No ens va cridar l’atenció que amb el CBER establert i establert des del 2009, els nòlits van estar realment molt baixos fins que ens va caure a sobre la disrupció del Covid-19. Tampoc ens va cridar l’atenció que reguladors globals tan potents com el Ministeri de Comerç de la Xina (Mofcon) que, al seu dia, va fulminar l’aliança de Maersk, MSC i CMA-CGM; o la desinhibida Federal Maritime Commission (FMC) nord-americana, s’unissin al silenci administratiu de la Comissió Europea quan els nòlits arribaven a nivells mai vistos i les protestes dels carregadors eren estrepitoses.

Podíem pensar que el mutis de Brussel·les es devia al fet que quatre de les principals navilieres són europees o que el Ministeri de Comerç de la Xina veia de bon grat que a la seva naviliera estatal li anava la mar de bé i, a més, amb aquests nòlits tan alts els ingressos estatals augmentaven. Però, per què callava l’FMC si ja no hi ha navilieres dels Estats Units entre les grans?

A veure, que els estaments administratius sí que van fer alguna cosa: van multar vàries navilieres per pactar nòlits, però es tractava de car carriers, no de portacontenidors. Als Estats Units, una naviliera europea va ser sancionada, però va ser pel tema del retorn de contenidors buits, no pels nòlits. I, el 2022, el president Biden, en un acte públic, va denunciar les navilieres per la situació dels nòlits des de la Xina i la manca d’equips de càrrega disponibles; però l’única cosa que va aconseguir va ser la immediata resposta (pública i publicada) del president de CMA-CGM: “Si voleu que baixin els nòlits, digueu als seus conciutadans que comprin menys”.

Tampoc no hem volgut veure -insisteixo- que amb el CBER encara vigent, els nòlits amb prou feines han superat el nivell de 980 dòlars/FEU durant tot l’any 2023.

I, finalment, no ens genera cap controvèrsia mental que, amb el CBER ja vençut, The Ocean Alliance (Cosco, OOCL, CMA-CGM i Evergreen) hagin anunciat que mantindran la seva aliança operativa fins al 2032.

Valorant això, és més correcte deduir que el CBER no era la causa impulsora dels alts nòlits, més aviat al contrari i amb l’afegit que amb CBER o sense, les grans navilieres poden constituir aliances operatives si així ho desitgen.

En aquest 2024, les navilieres s’han conjurat (és un dir) perquè un any tan desastrós per als seus comptes com ha resultat 2023 no es torni a repetir i sembla que aconseguiran estabilitzar els nòlits des de l’Extrem Orient a Europa al voltant dels 2.200 dòlars/FEU, però no serà gràcies als general rate increase, -alguns graciosos ja els denominen general ridiculous increase-, ni a invisibles seqüeles del CBER, sinó a la sequera a Panamà i, sobretot, als rebels hutíes del Iemen que els han proporcionat la coartada perfecta.

Una pregunta: Si el CBER no ha estat el causant de la pluja de milions que durant més de dos anys han diluviat sobre les navilieres, quina n’ha estat la causa?

Com que és una bona pregunta, la deixarem per a un altre article.





P.S. Si es consolida el nivell de nòlits actuals, alguns diuen que les navilieres estan valorant donar-li la Forwarding Agent’s Comission (2,5% s/nòlit) al Sr. Netanyahu perquè consideren que els ho ha guanyat. Tindrà la seva lògica però, no sé si creure-m’ho.





*Nòlit: Allò que es paga pel dret de transportar passatgers o mercaderies amb un vaixell.