Confirmada la trail 100 Andorra com un dels esdeveniments de les UTMB® World Series

UTMB® World Series ha confirmat, aquest dijous, set esdeveniments internacionals a Hong Kong, Andorra, Mèxic, Itàlia, França i els Estats Units que s’uniran al circuit inaugural el 2022, incloent-hi una barreja de carreres establertes i noves. L’anunci és el primer de molts que vindran els mesos vinents en què al voltant de 30 dels principals esdeveniments internacionals de trail running del món seran confirmats com a esdeveniments de les UTMB® World Series.

Trail 100 Andorra es converteix en part d’aquesta selecció d’esdeveniments premium, significant una oportunitat perquè els corredors se submergeixin en l’experiència UTMB® a Andorra.

Les UTMB® World Series són el circuit de trail running líder del món dissenyat per satisfer les expectatives dels corredors d’elit i aficionats que tenen com a objectiu oferir a cada entusiasta del trail running una aventura extraordinària. La selecció de proves de les UTMB® World Series són també les úniques curses on els atletes poden obtenir Running Stones per al seu ús al sorteig- el primer pas dels corredors per començar el seu camí cap a UTMB® Mont-Blanc i les UTMB® World Sèries Finals a Chamonix, França.

Del 24 al 26 de juny del 2022, Trail 100 Andorra by UTMB® permetrà als corredors submergir-se per complet en la bellesa dels Pirineus. L’esdeveniment oferirà als corredors una aventura única al dosser d’Andorra, un dels països més petits del món que el guanyador del 2019 UTMB®, Paul Capell, va descriure com, “un paradís per gaudir de la muntanya i els seus paisatges.”

Trail 100 Andorra by UTMB® tindrà distàncies perquè tots experimentin el sempre canviant terreny pirinenc, amb una cursa més curta de 7,5 km per als debutants en l’esport que complementarà les curses de 21 km, 50 km, i 105 km les quals formaran part de les UTMB® World Series.

Per al ministre de Presidència, Economia i Empresa d’Andorra, Jordi Gallardo, “entrar en aquest circuit de prestigi mundial és una gran notícia per al país i també per a tota la gent que hi participarà, ja que podrà gaudir d’un recorregut espectacular. De la mateixa manera que hem fet amb altres grans esdeveniments esportius com els campionats del món d’esquí alpí, el Tour de França, la Vuelta a Espanya, i moltes altres competicions Internacionals, Andorra tornarà a demostrar la seva excel·lència en l’organització i la nostra aposta per l’esport, un sector que vam declarar recentment d’interès nacional i que aporta un 7,7% del nostre producte interior brut. A més, al febrer, acollirem per segon any consecutiu el campionat del món de triatló que treballem també amb The IRONMAN Group dins de l’Andorra Multisport Festival”.

Per al Cònsol Major d’Ordino “Aquesta notícia no fa més que refermar l’encert de la signatura juntament amb el Govern, ara fa un any, per al conveni de col·laboració amb Ironman per a l’organització d’un festival multiesportiu a Andorra cada any, fins al 2024. Estem molt contents, ja que aquest fet permet posicionar Andorra, i Ordino, en el mapa mundial de les destinacions turístiques esportives i dels circuits de trail running líders del món. És un orgull per a les nostres muntanyes, com a Reserva de la biosfera, ser ambaixadora d’aquest esdeveniment esportiu de gran prestigi i repercussió internacional”.

“Estem encantats que la Trail 100 Andorra by UTMB® s’uneixi a les UTMB® World Series 2022. Oferir als corredors una inoblidable experiència de trail running que els permeti explorar les muntanyes, el paisatge i la cultura d’Andorra és un dels nostres principals objectius. Unir-nos a les UTMB® World Series 2022 és un èxit important i estem emocionats de mostrar la Trail 100 Andorra en l’escenari global al costat de les millors curses de trail running del món”, afirma Agustí Pérez, Director Regional, Southern EMEA per The IRONMAN Group.

Una revolució per a l’esport

Les UTMB® World Series són una revolució que unirà la comunitat de trail runners mitjançant un nou sistema de puntuació integrat i obert a tothom. Quatre noves categories – 20K, 50K, 100K, i 100M – s’han definit en funció del km-esforç i tots els esdeveniments de les UTMB® World Series han d’oferir almenys una cursa en una d’aquestes categories.

Els corredors poden participar en els esdeveniments de la UTMB® World Series directament, però aquells amb un UTMB® Index validat tindran accés privilegiat per registrar-se.

L’UTMB® Index és el sistema de classificació i la base sobre la qual es fonamenta el circuit UTMB® World Series. Es pot aconseguir completant almenys una cursa de classificació UTMB® World Series Major, World Series Event o World Series Qualifier dins dels darrers 24 mesos.

Els corredors ara poden trobar el seu UTMB® Index a UTMB World per avaluar i comparar el nivell de rendiment.

Fins ara, s’han confirmat 15 esdeveniments únics com a part de les UTMB® World Series que debutaran a l’edició inaugural del 2022. En les setmanes vinents s’anunciaran més esdeveniments.