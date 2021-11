Cop d’autoritat del FC Andorra davant el Betis Deportivo (2-0)

Cop d’autoritat del FC Andorra, que s’acosta a les posicions capdavanteres després de sumar la segona victòria consecutiva en tan sols sis dies. Els d’Eder Sarabia han estat netament superiors al Betis Deportivo, han estat efectius a les àrees amb dues dianes a l’inici de cada una de les parts i han sumat tres punts que ens permeten mirar cap amunt.

Si en aquest inici de curs, a l’Andorra l’ha penalitzat la falta d’olfacte assassí en els metres finals tot i generar ocasions, contra el filial del Betis ha estat tot al contrari, almenys en el primer temps. Gairebé sense buscar-ho, els tricolors s’han vist per davant en el marcador en un obrir i tancar d’ulls: recuperació al mig del camp, conducció de Marc Aguado i Molina que estrena el marcador. L’1-0 li ha anat de meravella al conjunt local, que tot i que li ha costat acumular possessions llargues, ha tingut des d’aleshores el partit sota control sense que Nico Ratti hagués d’intervenir en tot el primer temps. De fet, la primera meitat no ha tingut gaire activitat a prop de les àrees: al 17′, Manu Nieto i Marc Fernández ho han provat en dues rematades pràcticament seguides, al 28′ ha rematat alt Manu Nieto després d’una excel·lent jugada de combinació, mentre que Molina ha estat a punt de sorprendre el porter visitant amb un xut des de més enllà de tres quarts de camp que ha marxat fora per ben poc (34′).

Però el segon gol no ha arribat fins a la represa, quan l’Andorra ha tornat a colpejar en la primera que ha tingut després d’una altra gran jugada col·lectiva que ha acabat amb la passada enrere de Sergio Molina per a què Marc Fernández fes el 2-0 a plaer. El segon gol ha acabat de matar les aspiracions del Betis, que fins aleshores s’havia mostrat poc incisiu en els metres finals però que havia aconseguit disputar-li el control als d’Eder Sarabia. Després del gol, l’Andorra ha tingut opcions de sobres per sentenciar: Manu Nieto ho ha provat amb un xut que ha marxat alt, però sobretot les dues millors opcions les ha tornat a tenir Marc Fernández: en ambdues ocasions, la pilota ha acabat al fons de la xarxa, però l’àrbitre ha anul·lat els gols per fora de joc.

En el darrer quart d’hora, els sevillans han intentat una tímida reacció amb un xutàs de Mizzian que ha fet volar Nico Ratti i un parell de serveis de cantonada, però l’Andorra no ha trigat en reaccionar: Carlos ha gaudit de dues ocasions claríssimes per sentenciar, mentre que al 88′ ho ha provat Rubén Bover. Al final, el marcador no s’ha mogut, però l’Andorra ha pogut sumar, per primer cop aquesta temporada, la segona victòria consecutiva que l’impulsa en la classificació.

