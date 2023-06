El Comú d’Escaldes exhibeix musculatura econòmica

El Consell de Comú a Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, aquesta tarda de dijous, en sessió de comú, l’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici del 2023. La corporació demostra, una vegada més, la gestió acurada que està fent de les finances comunals eixugant endeutament en 622.234 euros durant els tres primers mesos de l’any. Actualment, l’endeutament històric del Comú contret per corporacions anteriors es troba en 4,8 milions d’euros (l’exercici del 2022 es va tancar amb 5,4 milions d’euros d’endeutament) situant la ràtio del límit d’endeutament en el 15,69% del seu llindar màxim.

A tot això, se li ha d’afegir que el Comú ha tancat el primer trimestre obtenint un superàvit d’1,9 milions d’euros. Durant aquest període s’ha constatat un alt ritme d’execució de les inversions. Així doncs dels 20 milions d’euros previstos d’inversions a tota la parròquia ja s’han compromès més de 14 milions d’euros.

Per altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany ja ha obtingut els primers ingressos pels dipòsits contractats amb entitats bancàries, “un fet històric al segle XXI”, com ha apuntat el cònsol menor, Quim Dolsa, que ha afegit que el Comú d’Escaldes-Engordany “no només paga interessos sinó també obté ingressos financers”.

A més, un altre factor que explica la bona salut econòmica de la parròquia és que s’han donat més altes comercials que baixes. Així doncs, tot i haver facturat el 50% de l’impost sobre les activitats econòmiques s’ha ingressat un 55% del total previst.

En la sessió d’avui també s’ha avançat en el procediment administratiu iniciat al gener passat relatiu al pla especial de Can Noguer amb l’aprovació de l’edicte que servirà per a fer-lo públic. Aquest, dona conformitat al projecte de pla especial, recull sotmetre l’expedient a informació pública durant 20 dies i sol·licitar els informes del Govern sobre el pla especial. Un cop exhaurida l’exposició pública, el Consell de Comú estarà habilitat per a trametre a la CTU el projecte de pla especial per la seva verificació i comprovació.

Tal com ha destacat la cònsol major, Rosa Gili, aquest pla especial s’impulsa perquè és d’interès general. A més, ha recordat que gràcies a això el Comú podrà adquirir dues parcel·les d’una superfície total de 6.500 m2 a resultes de la cessió del 15%.

Altres punts destacats de la sessió d’avui fan referència a l’aprovació d’un crèdit extraordinari de 19.900 euros per a la compra d’un vehicle que es cedirà a la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany. Així, el Comú d’Escaldes-Engordany mostra la voluntat de contribuir al bon funcionament per a l’organització d’esdeveniments culturals i festes parroquials. També s’ha aprovat una despesa plurianual de 70.500 euros per a la contractació de serveis d’Oficina Tècnica per a la transformació digital de l’administració comunal, uns treballs que es realitzaran durant quatre anys.