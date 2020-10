Concurs per a contractar establiments hotelers si calgués reubicar usuaris de centres sociosanitaris

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la convocatòria d’un concurs públic per a la contractació d’establiments hotelers destinats a la reubicació temporal de residents procedents dels centres sociosanitaris d’Andorra com a mesura de protecció contra la COVID-19. Durant la compareixença davant la premsa d’avui, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que es tracta d’una mesura preventiva per avançar-se a un possible escenari en què es faci necessari el trasllat d’aquests usuaris a hotels adaptats. Per tant, l’adjudicació està condicionada a la necessitat, si escau, d’efectuar una mesura que ja es va dur a terme durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Martínez Benazet ha recordat que les noves mesures excepcionals establertes per la situació d’emergència sanitària són de caràcter preventiu, encaminades a evitar la transmissió de la infecció, a protegir els col·lectius més vulnerables i a disposar dels equipaments sanitaris i sociosanitaris necessaris en cas que es produeixi un increment de casos.

Així doncs, tenint en compte que algunes de les persones beneficiàries del servei de residència han estat afectades per la COVID-19 i, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, el concurs té l’objectiu d’avançar-se un hipotètic escenari en què s’hagi de desplaçar els residents a hotels equipats per a aquest ús, optimitzant els recursos sanitaris i sociosanitaris.

El concurs és nacional de procediment obert i mitjançant modalitat de contractació urgent. La data límit de presentació de les ofertes, al Servei de Tràmits del Govern, és fins al 29 d’octubre del 2020 en horari d’atenció al públic.