Licitada la construcció d’una nova sala de control a l’Estadi Nacional

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs de construcció d’una nova sala de control a l’Estadi Nacional. Unes obres que donaran resposta a una demanda de la UEFA a la Federació Andorrana de Futbol.

Els treballs inclouen la construcció d’un tancament exterior, que es dividirà en tres espais: la mencionada sala de control, una sala de reunions i un despatx. La voluntat és que aquestes noves instal·lacions se situïn a sobre dels actuals vestidors de rugbi, on actualment hi ha situades les antenes de Ràdio i Televisió d’Andorra –i que, consegüentment, s’hauran de desplaçar per tal de poder dur a terme les obres –. El termini d’execució previst pels treballs és de dos mesos.

Així, la licitació es fa mitjançant concurs nacional, amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades poden descarregar-se el plec de bases a www.tramits.ad i presentar les seves ofertes fins el 18 de novembre. L’obertura de candidatures tindrà lloc el dia 24 de novembre a les 9 del matí.