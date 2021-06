Comença la campanya “Fes-t’ho Mirar” de prevenció i detecció precoç del càncer de pròstata

El divendres és el Dia Mundial contra el Càncer de Pròstata, amb això comença la segona campanya del Fes-t’ho Mirar, organitzada per l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i dirigida a la prevenció i detecció precoç del càncer de pròstata.

A partir d’aquest dia, RTVA comença l’emissió d’un espot que, seguint la línia del que es va fer al març amb motiu del càncer de còlon, presenta una situació quotidiana en la qual s’evidencia la necessitat d’anar al metge — en aquest cas l’uròleg — en cas de símptomes compatibles amb la malaltia.

Aquesta acció, encaminada a la detecció precoç, es desenvolupa simultàniament a una altra de dirigida a la prevenció. Des d’avui, la preparadora física Judith Arbós explicarà en una sèrie de vídeos a les xarxes com iniciar-se amb seguretat en la pràctica esportiva. Al llarg de set dies donarà orientacions sobre el canvi d’hàbits per evitar el sedentarisme, com anar augmentat progressivament el temps i la intensitat de les caminades, el treball de força que es pot fer a casa, els estiraments i exercicis de mobilitat, el treball d’equilibri, les caminades per la muntanya i els exercicis de pujar escales.

I és que l’exercici diari no només és positiu per al nostre benestar general sinó que redueix alguns dels factors de risc de patir un càncer de pròstata (altres mesures recomanades per l’OMS són no fumar ni beure alcohol, seguir una dieta baixa en greixos animals i tenir una vida sexual activa).​

Aquesta acció és la segona de les quatre que Assandca té previst fer durant l’any. La primera estava dedicada al càncer de còlon, i les següents estan dirigides al de mama i al de pulmó. Josep Saravia, president de l’entitat, remarca que “ens agradaria que la campanya tingués un impacte durador, que el missatge que transmetem perdurés en el temps.”