Com vivim les festes amb la pandèmia

La veritat és que, en aquesta època, en què neix l’esperit nadalenc, aflora un sentiment d’esperança i la iniciativa de realitzar actes i rituals perquè ens vagi bé i més quan hem superat un any 2020 complex, ple de canvis i desafiaments. Cadascú té una versió única i singular del que ha estat la pandèmia. No obstant això, hi ha una sensació comuna que sintetitza el que ha passat aquest 2020 i és la de pèrdua: pèrdua laboral, d’ingressos, d’oportunitats, de llibertat, de relacions socials i la més temuda i inalterable de totes pèrdua d’éssers estimats”

Per això, aquestes festes tenen un sabor diferent. Si bé és una època en la qual no només es barregen la nostàlgia i malenconia amb l’alegria, a diferència d’altres anys és més latent la necessitat de fer balanços i, en aquesta mesura, és inevitable sentir frustració o impotència pel que no es va fer, el que no es va aconseguir, el no viscut, el que no va poder ser.

Un any en què un virus, que no podem veure ens va recordar la nostra fragilitat i vulnerabilitat com a éssers humans, al temps que ens va recuperar aquesta sensibilitat de la qual estem fets.

És temps de reconèixer els aprenentatges, durs i implacables per a uns més que altres, però precisos perquè ens recorden que som una espècie de renéixer entre les cendres, amb capacitat d’adaptació i d’afrontament de les circumstàncies, per adverses que siguin. Qui de nosaltres va imaginar, per exemple, que seria capaç d’estar cinc, set o més mesos en confinament?

Per això, a la llista d’aprenentatges que recomano elaborar no s’ha d’oblidar l’agraïment pel viscut i fins pel que va quedar en punts suspensius.

I com afrontar aquesta època si vaig perdre a un ésser estimat? El Nadal és un moment que intensifica la pena perquè anem a trobar-nos amb persones celebrant, de cap manera alegria, i això xocarà a qui està en dol, farà que la seva aflicció sigui més forta que en altres dates, per això és important que no s’obligui a estar bé, ja que la pèrdua genera un buit en l’ànima i en els espais físics que compartia amb el seu ésser estimat.

Viure en el present és una altra tasca ineludible. Moltes famílies, després de mesos sense veure’s i donar-se una abraçada, podran fer-ho per celebrar aquestes festes, però l’assenyat és a fer-ho amb totes les mesures de seguretat apreses durant el confinament obligatori.

Sí, perquè tot i que sigui un temps de festeigs i d’unió i reunió, no s’ha de baixar la guàrdia sinó practicar el que ens ha ensenyat el covid-19: ‘si jo em cuido, també et cuido‘ perquè és el meu deure no només és pensar en mi, sinó en els altres; i si els altres estan bé, jo també.

Si vas perdre un ésser estimat aquest any, que el Nadal sigui una època per recordar-lo amb amor i gratitud. És cert, seran inevitables la tristesa, la pena i la nostàlgia per la seva absència física, no et privis de sentir-les i honra la seva memòria seguint les seves tradicions, ensenyaments i rituals durant aquest temps. Perpetua el seu llegat d’amor amb accions en la seva memòria i comprovaràs com et reconforten el seu cor.

Tot és temporal, i aquesta pandèmia ens ha recordat que no tenim control de la major part de les coses, però sí que té al seu abast l’actitud amb la qual encarar moments difícils i viu dates especials com Nadal.