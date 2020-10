Com evitar el mal d’esquena en nens quan porten la motxilla de l’escola

De tots és sabut que nens i adolescents que diàriament van a classe, porten més pes que el recomanable a les seves motxilles. Hi ha una norma universal que diu que per evitar lesions d’esquena, no s’ha de carregar més d’un 10% del pes corporal. Un pes que, per descomptat, no es compleix i que pot desencadenar mal d’esquena.

Per evitar que els nens prenguin mal, les normes que s’han de seguir a l’hora de portar la motxilla són:

Evitarem portar pes innecessari. No cal portar tots els llibres de l’escola a casa i de casa a l’escola i deixarem a l’aula el que no sigui imprescindible.

Els llibres més pesats han d’estar a la part més propera a l’esquena.

han d’estar a la part més propera a l’esquena. Utilitza motxilles amb cintes amples i encoixinades que siguin còmodes, sempre farem servir les dues nanses , perquè el pes es distribueixi millor.

i encoixinades que siguin còmodes, sempre farem , perquè el pes es distribueixi millor. Si han d’aixecar la motxilla, ensenya’ls a carregar-la sobre una taula i posar-la a l’esquena des de la taula sense ajupir-se. En el cas que estigui a terra, s’han d’ajupir doblegant els genolls, mai fent força amb l’esquena.

i posar-la a l’esquena des de la taula sense ajupir-se. En el cas que estigui a terra, s’han d’ajupir doblegant els genolls, mai fent força amb l’esquena. En la mesura del possible utilitzarem motxilles amb rodes amb nansa regulable segons l’altura.

Per paresinens.cat