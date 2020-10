Assandca calcula que hi ha uns 400 casos nous de càncer cada any

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) ha reiterat, en el transcurs de la presentació de la 7a Caminada Contra el Cáncer, que la manca d’estadístiques sobre malalts de càncer a Andorra dificulta la lluita contra la malaltia. Segons els seus càlculs, fets en funció de les previsions de l’Associació Espanyola d’Oncologia, la xifra de nous malalts arribaria a Andorra a uns 400 afectats cada any, lluny del centenar que assegura el Govern, segons ha explicat el seu president, Josep Saravia.

Saravia ha lamentat que la incidència de la Covid-19 a Catalunya està afectant els malalts de càncer i la detecció de nous afectats. “La majoria de proves estan parades, perquè els hospitals comencen a tenir saturació i la prioritat és la Covid-19 i les altres coses queden una mica de costat”, ha explicat.

Per tal d’adaptar-se al la situación de pandemia, la 7a Caminada Contra el Càncer serà virtual per primer cop, però s’espera igualment una alta participació i que es creï a les xarxes el mateix sentiment de solidaritat i col·lectivitat que ha tingut en les anteriors edicions.

La cita tindrà lloc el pròxim diumenge 25 d’octubre, en un recorregut lliure i apte per a tots els públics. La mecànica de participació consisteix en que aquell dia, tothom que hi vulgui participar, faci caminant o corrent els quilòmetres que desitgi i on desitgi, que es faci una foto amb la samarreta de la Caminada, que la pengi a les seves xarxes socials amb l’etiqueta #CaminadaContraelCàncer2020 o que l’enviï per Whatsapp al +376 366 650 o que la pugi a www.andorracontraelcancer.com, on es compondrà un mosaic amb les fotos rebudes. Les samarretes i dorsals es podran recollir a partir de demà, 7 d’octubre, al servei d’atenció al client de Pyrénées Andorra (situat a la 4a planta dels magatzems). Un cop més, el preu de la inscripció és la voluntat.

Tots els diners recaptats amb la venda de samarretes es destinaran a finançar les activitats i els serveis que ofereix Assandca, sobretot pel que fa al transport sanitari de les persones afectades per la malaltia que han de desplaçar-se a Barcelona per fer un tractament oncològic. Des del servei d’atenció al client de Pyrénées es donarà també a les persones que facin la seva inscripció un fulletó informatiu per si es volen fer socis d’Assandca.