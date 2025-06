Com es pot evitar la ortopnea

Una dona simulant una situació d’ofec que l’impedeix dormir (Getty images)

L’ortopnea és una malaltia en la qual una persona experimenta dificultat per a respirar quan està estirada, i que millora quan es manté en posició incorporada. L’ortopnea sol ser un símptoma de condicions que provoquen acumulació de fluids als pulmons, dificultant l’intercanvi de gasos. Algunes de les seves causes principals són:

Insuficiència cardíaca congestiva: Quan el cor no pot bombar eficientment la sang, els fluids s'acumulen als pulmons, provocant dificultat respiratòria en posició horitzontal.





Malalties pulmonars cròniques: Afeccions com la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) poden empitjorar en determinades posicions.





Obesitat: Un excés de pes pot augmentar la pressió sobre els pulmons i dificultar la respiració.





Apnea del son: Tot i que no és el mateix, l'apnea del son pot provocar episodis d'ofec durant el descans.

Els pacients amb ortopnea sovint es queixen de sentir una manca d’aire quan es tomben al llit, cosa que els obliga a dormir amb diversos coixins o, fins i tot, en una posició semiincorporada. Aquests símptomes poden acompanyar-se d’inflor a les cames, fatiga i tos nocturna.

Si l’ortopnea és causada per una malaltia subjacent, el tractament d’aquesta condició és essencial per a millorar la respiració. Algunes mesures per a alleujar-la inclouen: