Com ens poden afectar les emocions

Roser Rodríguez Jerez

Hi ha moltes idees errònies que ens diuen que l’important és sentir-se sempre bé. Això ens porta a intentar evitar, sigui com sigui, el que se solen anomenar emocions negatives. Les emocions se solen qualificar com a positives o negatives, quan en realitat no són ni bones ni dolentes.

Més aviat podrien classificar-se com a agradables o desagradables, i considerar-se com a adaptatives o desadaptatives, adequades o inadequades, depenent del moment en què sorgeixen, la seva intensitat i la manera com ens afecten. Les emocions són pròpies de l’ésser humà. Totes compleixen funcions importants per a la vida, i totes són vàlides.

Cada emoció de cada persona són diferents, depenent de la càrrega genètica, les experiències anteriors, el seu aprenentatge i de la situació, que fan percebre la realitat de manera diferent als altres. Ningú no pot valorar, aprovar, les nostres emocions, perquè aquestes només són les nostres.

El que sí que poden tenir és la nostra pròpia manera d’expressar les emocions. Les emocions conegudes com la por, sorpresa, ira, alegria i tristesa etc. són reaccions que poden sorgir de manera automàtica. Són intenses i de curta durada.

Si qualsevol emoció es prolonga, és perquè està sent alimentada pels nostres pensaments. No podem desconnectar o evitar-les, són molt importants a la nostra vida, perquè reflecteixen el nostre món intern, i el que interpretem del que passa al nostre voltant.

Així mateix, ens indiquen com estem avaluant i jutjant les diferents situacions que vivim, i ens permeten conèixer-nos millor i satisfer les nostres necessitats i desitjos, així com entendre moltes de les nostres conductes. D’altra banda, ens poden ajudar a canviar-les quan ens equivoquem.

Per exemple:

L’enuig ens indica que alguna cosa ens està molestant i ens motiva a solucionar-ho.

La por ens serveix per a reconèixer que ens enfrontem a una situació que pot ser perillosa i ens ajuda a protegir-nos.

La tristesa ens assenyala que estem davant d’un fet dolorós i ens impulsa a una reorganització.

L’alegria destaca circumstàncies agradables i és útil per a buscar-ne d’altres de similars.

És important aprendre a detectar i acceptar les nostres emocions, per a poder-les manejar i no ser manejats per elles. La persona adequada, el moment i el lloc correctes.

Recordeu que lluitar contra les nostres emocions, augmenta el nostre malestar i preocupació del dia a dia.