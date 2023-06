La selecció andorrana de futbol planta cara a Suïssa (1-2)

Marcio Vieira ha estat l’autor del gol andorrà (FAF)

La selecció de futbol absoluta de Suïssa no ho ha tingut fàcil, aquesta nit de divendres, per a derrotar al combinat nacional andorrà. Els helvètics, favorits del grup, finalment, han pogut sumar els tres punts en guanyar per 1 gol a 2, en un partit -el tercer del Preeuropeu- disputat a l’Estadi Nacional.

Els suïssos s’han avançat amb un clar 0 a 2 en el primer temps, però, després, a la represa, les coses han canviat. La selecció d’Andorra s’ha tret els complexes del damunt i ha retallat diferències en el marcador amb una diana de Marcio, de cap, després d’aprofitar una bona centrada. Si amb el 0 a 2 Suïssa ja donava el resultat per bo i anava fent, amb el gol dels tricolors, han arribat els dubtes. Els visitants han optat per mantenir la pilota i, així, controlar el matx. Suïssa lidera el grup amb solvència.