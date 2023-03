Colors que són tendència per a les habitacions juvenils

Una habitació juvenil (iStock)

Els colors que usem per a pintar qualsevol espai de la casa, influeixen de manera directa en les nostres emocions i estats d’ànim. Hi ha tons que poden exaltar, inspirar, calmar o irritar. Passem prop del 90% del nostre temps en espais tancats i, gran part d’aquest percentatge, a l’habitació.

En el cas dels joves, aquests, veuen la seva habitació com l’escapatòria a tot el que els envolta i cal crear un espai que s’adapti a les seves exigències perquè se sentin còmodes. La majoria de joves busquen que la seva habitació reflecteixi el seu estil, humor i personalitat.

Si l’habitació és per a una noia, elles tenen preferència pels colors pastel, roses, violetes, verds o lila, mentre que els nois prefereixen tons més sobris i metal·litzats com el gris, verd, blau i taronja.





Alguns dels colors i combinacions que marquen tendència, són:

Lila i verd intens.

Lila intens combinat amb una tonalitat més suau o amb blanc.

Rosa xiclet i blanc per a crear lluminositat.

Gris clar amb gris fosc per a contrastar.

Aigua Marina.

Rosa i marró.

Blau intens i taronja.

Verd en diferents tons.

Negre i vermell per a trencar la rigidesa.

Aquesta és només una petita mostra dels colors que prefereixen els joves; no obstant això, no has d’oblidar que el més important sempre serà generar un espai que sigui del seu grat i que s’adapti als canvis que estan experimentant.





