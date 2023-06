Codina és a la Conferència de presidents de parlaments dels petits estats

La subsíndica, Sandra Codina, amb el president de la Cambra dels Diputats, Fernand Etgen (Consell General)

La subsíndica general, Sandra Codina, participa en la 16a Conferència de presidents de parlaments dels petits estats europeus que se celebra a Luxemburg fins aquest dimarts. La trobada té per objectiu intercanviar experiències amb la resta d’estats sobre temàtiques rellevants en l’àmbit mundial. En aquest cas, l’edició d’enguany se centra en el turisme sostenible i la ciberseguretat, temes que s’han tractat al llarg de la sessió d’aquest dilluns.

Pel que fa al turisme sostenible, Codina ha compartit les accions que està duent Andorra per a reduir la petjada ecològica del turisme i per a promoure pràctiques responsables amb el medi ambient. També ha remarcat els canvis que està introduint el país per a adaptar-se a la nova realitat climàtica amb hiverns més curts i estius més llargs, posant èmfasi en la diversificació d’activitats culturals, esportives i naturals, tot cercant una major desestacionalització en l’arribada dels visitants.

Sobre l’altre tema central d’enguany, la ciberseguretat, la subsíndica general ha remarcat les mesures legislatives que ha aprovat el Consell General en aquest àmbit i que han comportat, entre altres aspectes, la creació de l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra. Durant la seva intervenció, Codina ha subratllat la importància de la cooperació entre països i els organismes internacionals per a fer front

als ciberatacs, cada cop més sofisticats, que busquen poder accedir a informació crítica dels ciutadans, com ara la sanitària o les dades fiscals.

La 16a Conferència de presidents de parlaments dels petits estats europeus compta amb la participació de Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino, Luxemburg i Andorra que han desplaçat fins al ducat luxemburguès una petita mostra del sector turístic de cada país, en el cas andorrà, amb la col·laboració d’Andorra Turisme.