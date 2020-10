Clou la segona edició del Curs per artesans de la pedra seca ja plenament consolidat

La segona edició del Curs d’artesans de pedra seca, organitzat pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura i Esports, ha clos aquest divendres amb èxit de participació i un balanç positiu dels cursos realitzats. L’edició d’enguany, tot i tenir una capacitat limitada per tal de respectar les mesures sanitàries causada per la COVID-19, ha superat les expectatives de l’organització quant a les demandes d’inscripció. Hi ha hagut una cinquantena de participants, la majoria del país tot i que hi ha hagut una petita participació de gent de fora que ha fet que el curs comenci a tenir caràcter internacional.

La formació s’ha desenvolupat al llarg de quatre setmanes. Es va iniciar el 14 de setembre i conclourà aquest divendres 9 d’octubre. El curs ha constat de dos nivells: el nivell 1, d’iniciació, i el nivell 2, l’avançat. Els formadors en la part pràctica han estat Roger Solé (mestre marger) i Carles Ordóñez (tècnic del Comú d’Escaldes-Engordany), i en la part teòrica hi han participat Ramon Copons (director tècnic del CENMA), David Mas i Lídia Torres (cap i tècnica, respectivament, de l’Àrea de Béns Immobles del Departament de Patrimoni Cultural).

La formació ha seguit l’estructura de l’edició anterior, amb una part de formació inicial dedicada als murs de contenció i murs de doble cara i una altra de més avançada que incideix en la intervenció en camins, especialment la restitució de terraplens i empedrats i la construcció de barraques.

Ha destacat la gran participació de tècnics dels comuns que es dediquen a la gestió de boscos, camins i urbanisme. També s’hi han apuntat empreses dedicades al món de la construcció i la gestió de la natura, membres del col·lectiu de guies de muntanya, altres professionals, com enginyers, arquitectes i restauradors, fins i tot professors de cinema, i, finalment, particulars interessats en la tècnica de la construcció de la pedra seca.

En aquesta edició, a més, s’ha ofert un curs específic dedicat als joves que formen part del programa Focus 16-20 i del Cos de Voluntaris per la Natura, joves que s’inicien en el món dels oficis. Aquesta aproximació ha servit perquè coneguin el món dels margers, i ha estat la primera pedra per poder consolidar aquesta formació dins del projecte Focus 16-20 i del Cos de Voluntaris per la Natura, perquè els joves tinguin, així, un ofici més per assajar; això és de gran interès perquè pot motivar un relleu generacional d’aquest ofici.

La col·laboració entre el Govern, els comuns implicats i els privats ha estat bàsica i exemplar per poder organitzar i portar a bon terme aquesta formació. L’interès ha estat generalitzat, i això ha permès que esdevingui un reclam pel que fa a la protecció del patrimoni construït en pedra seca i, a la vegada, ha confirmat la consolidació del Curs d’artesans de pedra seca.