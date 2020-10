Dispositiu especial de trànsit a Catalunya amb motiu de la festivitat del Pilar

El Servei Català de Trànsit (SCT), amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, establirà un dispositiu especial de trànsit a partir de les 3 de la tarda d’aquest divendres 9 d’octubre i fins a la mitjanit de dilluns 12, amb motiu de la festivitat del Pilar. L’objectiu de l’activació de la vigilància és minimitzar les possibles complicacions viàries que puguin sorgir durant el pont festiu.

Tot i que davant l’escenari de canvis de comportament en la mobilitat per la crisi sanitària de la COVID-19 es fa complicat fer previsions, per aquest cap de setmana llarg l’SCT estima una sortida d’uns 450.000 vehicles i que dilluns en tornin uns 240.000. Des de la Generalitat de Catalunya es recomana evitar desplaçaments innecessaris.

El cap de setmana llarg del Pilar suposa la transició definitiva entre les retencions habituals de l’estiu, que es concentren cap a zones costaneres, i les pròpies de l’hivern, cap a destinacions de muntanya, on es preveu que hi hagi una major afluència. Es preveu que la C-16, la C-17 i la C-14, així com la l’N-145 d’accés a Andorra, seran les vies amb més volum de trànsit. També es podrien registrar aturades a l’AP-7 nord, especialment entre la Roca del Vallès i Sant Celoni.

L’SCT preveu que els dies i hores amb més mobilitat seran aquest divendres, 9 d’octubre, de 16.00 a 21.00 h; i dissabte, 10 d’octubre, d’10.00 a 15.00 h. Els trams més conflictius poden ser l’N-145 i N-260 a la Seu d’Urgell; l’AP-7 a la Roca i Martorell; la C-14 a Ponts i Organyà; punts de la C16 com Cercs i Berga, trams de la C-17 a Ripoll i Campdevànol. Pel que fa al retorn, la conflictivitat es preveu el dilluns 12 d’octubre, de 12.00 a 21.30 h. Les retencions poden aparèixer sobretot a diversos trams tant de l’AP-7 nord com sud; la C-17 a Ripoll; l’A-2 a Esparreguera; la C-55 a Castellgalí o la C-16 a Berga i la Nou de Berguedà.

Mesures especials de circulació

L’SCT té previstes diverses mesures especials de circulació i ordenació del trànsit. Pel que fa a la sortida, hi ha previstes mesures a la C -16 (Berga-Cercs). De retorn, hi ha previsió de cancel·lació o obertura de carrils a vies com l’AP-7 (Sant Celoni-La Roca i Vilafranca-Martorell), la C-16 (Cercs i Berga), la C-55 (Castellgalí-Manresa) i la C-17 (Ripoll).

Per gestionar i informar de la mobilitat d’aquest cap de setmana llarg, l’SCT compta amb l’equip tècnic del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya), amb el suport d’Equips de Mesures Especials de Trànsit, de les patrulles de trànsit del cos de Mossos d’Esquadra i dels Equips Mòbils d’informació Viària (EMIV), vehicles lleugers equipats amb càmeres per a la transmissió d’imatges en temps real distribuïts per les vies més conflictives. A més, compta amb mitjans aeris, un helicòpter i un avió bimotor, igualment equipats amb càmeres per a la retransmissió en temps real de les afectacions i incidents viaris al CIVICAT, que reforcen el seguiment de dispositius i el control i la vigilància del trànsit.

Més de 1.100 controls dels Mossos

Agents dels Mossos d’Esquadra vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària de Catalunya. Per aquesta operació especial de trànsit, s’han previst un total de 1.107 controls amb la participació de 1.245 efectius de trànsit: 238 controls d’alcoholèmia i drogues, 163 controls de seguretat passiva, 118 controls de motocicleta, 276 de distraccions, 188 de velocitat i 124 controls de transports.

L’SCT difondrà al llarg d’aquest període festiu, a través dels panells de missatgeria variable disposats en el conjunt de carreteres catalanes, informació de la situació viària, així com consells de seguretat viària. A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del Twitter de l’SCT @transit, del web http://transit.gencat.cat i l’app de Transit.

Mesures de protecció davant la COVID-19

Per la seva banda, Protecció Civil fa una crida a extremar la responsabilitat en el compliment de les mesures de protecció davant la COVID-19 en cas de desplaçar-se a altres municipis i evitar el relaxament i estar ben alerta. A banda de les mesures de distància social, la neteja sovintejada de mans i dur la mascareta, s’aconsella minimitzar les trobades socials (menjars, etc.) amb persones amb les que no hi ha contacte habitual i, per tant, no formen part del grup estable de convivència. En qualsevol cas, les trobades socials que hi pugui haver han de respectar el límit de 6 persones, i és preferible que tinguin lloc a l’aire lliure o en espais amplis i ben ventilats. No s’ha d’abaixar la guàrdia i cal evitar les estones en les que, per exemple, durant un àpat, persones no convivents estan juntes sense mascareta en un mateix espai.