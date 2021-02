Cleptòmans. Com podem ajudar-los. Som humans

Ara la cleptomania ha de competir amb la drogoaddicció i amb l’efecte incontrolable a les màquines escurabutxaques, i amb les psicopaties en general, com els llibres han de competir amb la televisió i amb les discoteques. Per això es llegeix poc i no es parla gairebé de cleptòmans. Però es tracta d’una patologia ben curiosa que tots patim en algun grau.

Hi ha qui et demana l’encenedor o un bolígraf i s’ho guarda a la butxaca. Després diu que ho ha fet sense adonar-se’n, i és veritat, però en aquest no adonar-se hi ha un petit instint de lladre, encara que el cleptòman no és un lladre exactament, ja que no roba per ser més ric ni per tenir més coses: roba per robar. El robatori és una fi en si mateix, el que resulta ben estrany en un món en què tot ho fem per fer una altra cosa.

Ens aixequem per esmorzar i esmorzem per treballar i treballem per menjar. Una cosa condueix a l’altra. No n’hi ha cap que condueixi a ella mateixa excepte la cleptomania. Per això el cleptòman tendeix també a l’abstracció. Tot el que no sigui robar coses útils o inútils, indistintament, tant li fa.

Si tens molta ansietat a causa del teu trastorn, sentiràs símptomes físics: palpitacions, tremolor, suors, tensió muscular, sequedat de boca, mals de cap.

No obstant això, també pots adonar-te que aquest trastorn per invitació està en la teva vida si coincideixen diversos d’aquests símptomes:

Tots som meravellosament únics, la nostra personalitat ens diferencia dels altres. No obstant això, en alguns casos certes característiques de personalitat estan associades a formes de pensar, sentir o comportar-se que acaben generant patiment en la persona o causant problemes en les seves relacions amb els altres.

Tots tenim trets específics que ens caracteritzen. Quan algunes d’aquestes característiques de personalitat esdevenen un patró de pensament extremista, genera emocions desagradables i donen lloc a comportaments rígids o poc adaptatius, es pot considerar que hi ha un trastorn de personalitat.

Les persones amb un trastorn de la personalitat generalment no són conscients que el seu comportament o els seus patrons de pensament són inadequats; per contra, sovint creuen que són normals i correctes. De fet, encara que aquests trastorns es diagnostiquen a la joventut o etapa adulta, els primers signes que indiquen que podem patir un trastorn de personalitat en l’etapa adulta solen manifestar-se des de la infància.

A més, són molt sensibles a les crítiques i sovint se senten inadequats.

Després de descobrir el que t’impulsa a voler robar, però no ho fas, escriu lliurement el que t’ha impedit de fer-ho. Posa tot el que penses o has sentit en aquests segons. Els sentiments eren, ira, por, tristesa, soledat, vergonya, etc. El temps per a reflexionar és important, perquè és probable que sentis que la teva vida no té significat, o potser et sentis sense el control dels altres aspectes de la teva vida.

Això Implica parlar-te a tu mateix abans de l’impuls d’agafar alguna cosa.

Parla amb el teu millor amic o familiar de confiança sobre el teu problema d’addicció de robar. Aquesta persona pot donar-te bons consells i ser-te de gran ajuda.

Compartir el teu problema amb un ésser estimat pot ajudar moltíssim.