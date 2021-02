Llavors de Xia, beneficis i contraindicacions

Les llavors de xia provenen d’Amèrica Llatina, concretament de Mèxic, Guatemala, Hondures i el Salvador i ja la usaven els asteques fa milers d’anys per les seves propietats i els seus beneficis. De fet es diu que els guerrers s’alimentaven tan sols amb un parell de cullerades d’aquest aliment i eren capaços d’aguantar lluitant tot el dia, doncs, no en va, la paraula Xia significa en el llenguatge maia, força.

Actualment, la xia s’ha incorporat a la nostra gastronomia per a afegir-se a postres o amanides, perquè s’ha descobert que és un superaliment que conté moltes propietats beneficioses per al nostre organisme. Entre elles:

– Controla la tensió arterial

– Combat el restrenyiment, pel seu alt contingut en mucílags

– Actua d’antiinflamatori, per la qual cosa alleuja processos d’artrosis i artritis

– Té efecte saciant.

– Prevé la retenció de líquids pel seu alt contingut en fibra

– Protegeix el cor pels seus àcids Omega 3

– Redueix els nivells de colesterol dolent

– Prevé problemes vasculars

– Augmenta la vitalitat

– Aporta molt calci, per la qual cosa prové l’osteoporosi. Ens proporciona el 18% de la dosi diària recomanada.

– És antioxidant, retardant l’envelliment i combatent els radicals lliures. Tres vegades més que els nabius, per exemple.

– És apte per als celíacs, perquè està lliure de gluten.

– Les seves fulles directament aplicades sobre cops o contusions actuen d’analgèsic local.

Però com qualsevol aliment, en grans proporcions, també provoca efectes negatius per a la nostra salut, ja que d’excedir-nos provocaríem malestars gastrointestinals entre altres. També cal saber, que de les llavors, és de les quals té una major aportació calòrica, i que si estàs prenent algun anticoagulant, no has de menjar-la, perquè augmentaries el risc de sofrir hemorràgies.