Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) seran presents a les aules dels tres sistemes educatius

L’estada dels alumnes a Andorra serà entre el 9 i el 30 de gener (SFGA)

Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) faran una estada entre el 9 i el 30 de gener als centres d’ensenyament de segona ensenyança i batxillerat dels tres sistemes educatius del país. Concretament, seran presents a les aules de l’Escola Andorrana de Batxillerat, al Lycée Comte de Foix, al Col·legi Espanyol María Moliner, al Col·legi Sant Ermengol i al Centre de Formació Professional d’Aixovall.

Aquesta estada s’emmarca en el programa Global Teaching Lab de la universitat nord-americana i permet als estudiants d’aquest centre col·laborar amb els docents del país en les classes de matemàtiques, biologia, química, ciències i tecnologia en llengua anglesa. El MIT ha fet una selecció entre els estudiants interessats en participar-hi i es preveu que el gener de 2025 vinguin alumnes que cursen els bàtxelors en informàtica i analítica empresarial; en informàtica i ciències cognitives; en enginyeria mecànica i informàtica; en enginyeria civil i mediambiental; i en ciència i enginyeria de materials.

Aquest programa de col·laboració entre el Govern i el MIT, engegat el 2017 i que enguany celebra la sisena edició, s’adequa a les particularitats d’un sistema educatiu multilingüe i plural, com ho són els presents al Principat, i reforça l’aprenentatge de les competències científiques dels alumnes. Es tracta d’un programa innovador que no ofereix cap altra institució en aquest format. En les edicions anteriors ha estat molt ben valorat tant per les escoles, l’alumnat i les famílies com pels estudiants del MIT, entre altres raons, per la proximitat d’edat entre estudiants del MIT i els estudiants andorrans, que facilita la comunicació, i pel caràcter inspirador dels seus perfils, acadèmicament brillants. Fins a la data han participat en aquest programa vint i cinc alumnes d’aquest centre dels Estats Units.

El programa cobreix les despeses de desplaçament entre els Estats Units i Andorra dels estudiants, la cobertura sanitària, els tràmits administratius requerits i diners de butxaca per a petites despeses, ja que els estudiants no són remunerats per la seva tasca a les aules i durant l’estada al Principat s’allotjaran amb famílies d’acollida voluntàries.